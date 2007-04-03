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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3275327632773278
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кучинелли

В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:49

  SAndriy1 написав:Кучинелли

В любом случае - я вам благодарен за такую вербальную поддержку в момент, когда информационное пространство насыщено негативом! Спасибо!


Слава Богу, что на ветке есть разумные и понимающие люди.Пост как раз преследовал указанную цель.Ну и ещё слабонервным подсказывал, что не нужно на минимумах сливаться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:26

SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 15:08

  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...

Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:08

  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...

Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))

Как по мне, так его только шортить...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:33

  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...


Как бы он не только против рынка..а вообще накуй с рынка не вышел :D Тут нормальные альты в пол укатали,а за этого байстрюка безродного,к чему оно вообще и на чем держится??Биржи нет,основатель в тюрьме,а токен в листинге.Его по хорошему вообще выкинуть нужно на свалку истории.Нет биржи-какой такой токен может быть??Это махинация в чистом виде.Где главное криптомудило Генслер?? Куда смотрит??Или ему за Бинансом некогда?? Одно мановение палочки и его могут просто обнулить в любую минуту.
Так еще и смотрю,капа торгов по монете-17млн только на Банане за сутки...Нехилая такая торговая ликвидность на таком тухлом рынке.Монетой активно спекулируют..
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 08:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...
а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 08:31

  чик написав:по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...


думаете еще ниже упадут? а как же халвинг через год?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 08:43

mephala
скорее всего не сразу, но упадёт ниже (имхо), а халвинг через год - это ж время,
ну и битка вже чутка дали...
чик
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