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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3276327732783279 Додано: Суб 10 чер, 2023 10:58 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют vitaxa2006 написав: чик написав: по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...

а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд



Я тоже год назад думал, что все легко. Посидел, посмотрел полгода блогеров, анализы. Смотрю, вот если бы я купил в декабре 2018-январе 2019 биток по 3к, то через 2,5 года получил бы 20 иксов. Такой воодушевленный, купил сначала эфир в январе 2022 по 2500. Думаю, о, угадал точку входа. За 2 месяца до этого, в ноябре 2021, эфир торговался по 4800. Купил на 21к эфира. Начал наблюдать, эфир вырос до 3500 в конце апреля 2022. Вот, думаю, какой я молодец. Как все четко угадал. И вот нет, чтоб разгрузиться в апреле 2022 по 3500 за монету, думаю, подожду, к концу года по 5000 выйду. И тут.... Бах, терра луна и вся остальная фигня в мае.... В июне эфир по 800 баксов, у меня просадка в 3 раза, с 21к что закинул имею 7к. Это пздц.....Думаю, вот я олень.... Понадеялся, что самый умный..... Расстроился.... Потом смотрю отрастать начал, гляжу в августе уже к 2000 подбирается.... О, думаю, все-таки, я прав был! Тут продался старый домик в селе, вот думаю 39к с него закину, но уже в биток (эфир, он какой-то стремный, по ходу). 12 августа 2022 я покупаю биток на 39к по цене 24к. Через 2 дня он уже по 25к. Вот, думаю, я снова молодец))) Эфир уже пробил 2000, отлично, перед декабрем 2022 буду разгружаться и фиксировать профит. И тут....17 августа 2022, фрс повышает ставку в очередной раз, и биток летит с 25к на 20к. Самое интерестное, что на каждое повышение ставки за последний год, биток реагирует диаметрально противоположно, иногда памп, иногда дамп, короче, ручное манипулирование. Я, короче, в шоке. На начало сентября немного отрос до 22к. Я успокаиваюсь... И тут снова пролив на 18-19к. пздц.... Та что ж, такое??? Я уже не рад, что полез со всеми себережениями в эту всю кухню..... В конце октября снова отрастает до 22к. И все блогеры кричат: Дно пройдено! Ниже 17к уже не будет никогда. Я уверовал, успокоился, думаю, ладно, выйду после нового года, хоть в ноль. И тут 7 ноября фтх приехал.... В моменте просадка до 15к. С моих общих 60к, у меня в леджере показывает 25к. Минус 35к. Карл(!!!!). Вот, думаю, какой я крутой трейдер-хомяк. Реально, пил успокаивающие, сон потерял. Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было совсем не смешно. Потом блекаут, бегал искал бесперебойники, аккумуляторы, вобщем, отвлекся от темы крипты и успокоился. А потом, махнул рукой, думаю, фиг с ним, значит я олень и ничего тут не попишешь.... Совсем перестал следить за крипторынком. Поотключал все информеры на компе, поотписывался от всех инфоцыган. Ушел в полный криптовакуум. Тут и сон наладился, и таблетки перестал пить. Незаметно прошли новогодние праздники, и тут я случайно на каком-то левом сайте, даже не имеющим отношения к крипте вижу статью, типа "Биткоин идет на 100к, срочно, ахтунг, все садимся в ракету" (утрирую, конечно, но суть посыла была такая). Я захожу на бинанс и прозреваю, пробили 20к и идем вверх. Но, думаю, все это замануха, уже проходили такое в августе и ноябре 2022. Забил и живу дальше. Потом в ферале смотрю, уже 24к. Все равно, разводняк, думаю. Когда в марте упали с 24к на 20к. Вот, я же говорил!! Все разводняк. Но когда в апреле дошли до 31к, и у меня общий баланс в леджере показывал уже 66к с вложенных год назад 60к, то тут я призадумался. И вот тут нужно было срочно выходить. Но я сам не заметил, как включилась жадность и я решил ждать дальнейшего роста (хотя, сам себе пообещал в октябре 2022, как только выйду в ноль, сразу полностью разгружаюсь). В итоге, цена пошла снова вниз, 5 мая было 29-29,5к. Это был последний шанс выйти с плюсом. Но криптообменник, работает только с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Я не успел. Ну, думаю, в понедельник, 8 мая с самого утра поеду и разгружусь. И что бы вы думали? За выходные цена упала с 29,5к до 28к на утро понедельника. Тут я думаю, я ж крутой трейдер-хомяк, послезавтра, 10 мая заседание по труду или инфляции в США (уже не помню точно). И если будут позитивные новости, то мы снова пойдем вверх на 30к. Не буду спешить в понедельник выходить по 28к. За вторник мы еще свалились на 27к. Но я смело верую в свою стратегию. И вот наступила среда, 10 мая. Результаты вышли положительные, вот, думаю, какой я прорицатель, все угадал, теперь взлетим и я спокойно выйду. Сразу после результатов пошел памп, доросли до 28,5к. О, я думаю, все идет по плану. И тут.... вечером в среду, после 20 часов резко вниз... На 26,5к..... Пляяяя..... Все пропало!!! Но, как же так???? Why?????? И начался изматывающий флет.... В общем, вышел я полностью утром 18 мая, биток был по 27400, эфир около 1900. Повезло, что еще в этот день в криптообменнике была доплата тем, кто сдавал крипту. В итоге, с 60000 вложенных, я забрал 60117 ))))) заработал за год в крипте 117 баксов на сумме 60000 ))))))))))

Но вот честно, если признаться самому себе, вот если бы 10 мая пошел памп, как я и планировал, и мы бы достигли 30к и продолжали бы расти дальше, вот вышел бы я по 30к или нет? Стыдно признаться, но, скорее всего нет, и продолжал бы ждать дальше, 35к....37к....40к. Пока бы не произошел пролив одной свечой на 20к. И все началось бы сначала..... Я тоже год назад думал, что все легко. Посидел, посмотрел полгода блогеров, анализы. Смотрю, вот если бы я купил в декабре 2018-январе 2019 биток по 3к, то через 2,5 года получил бы 20 иксов. Такой воодушевленный, купил сначала эфир в январе 2022 по 2500. Думаю, о, угадал точку входа. За 2 месяца до этого, в ноябре 2021, эфир торговался по 4800. Купил на 21к эфира. Начал наблюдать, эфир вырос до 3500 в конце апреля 2022. Вот, думаю, какой я молодец. Как все четко угадал. И вот нет, чтоб разгрузиться в апреле 2022 по 3500 за монету, думаю, подожду, к концу года по 5000 выйду. И тут.... Бах, терра луна и вся остальная фигня в мае.... В июне эфир по 800 баксов, у меня просадка в 3 раза, с 21к что закинул имею 7к. Это пздц.....Думаю, вот я олень.... Понадеялся, что самый умный..... Расстроился.... Потом смотрю отрастать начал, гляжу в августе уже к 2000 подбирается.... О, думаю, все-таки, я прав был! Тут продался старый домик в селе, вот думаю 39к с него закину, но уже в биток (эфир, он какой-то стремный, по ходу). 12 августа 2022 я покупаю биток на 39к по цене 24к. Через 2 дня он уже по 25к. Вот, думаю, я снова молодец))) Эфир уже пробил 2000, отлично, перед декабрем 2022 буду разгружаться и фиксировать профит. И тут....17 августа 2022, фрс повышает ставку в очередной раз, и биток летит с 25к на 20к. Самое интерестное, что на каждое повышение ставки за последний год, биток реагирует диаметрально противоположно, иногда памп, иногда дамп, короче, ручное манипулирование. Я, короче, в шоке. На начало сентября немного отрос до 22к. Я успокаиваюсь... И тут снова пролив на 18-19к. пздц.... Та что ж, такое??? Я уже не рад, что полез со всеми себережениями в эту всю кухню..... В конце октября снова отрастает до 22к. И все блогеры кричат: Дно пройдено! Ниже 17к уже не будет никогда. Я уверовал, успокоился, думаю, ладно, выйду после нового года, хоть в ноль. И тут 7 ноября фтх приехал.... В моменте просадка до 15к. С моих общих 60к, у меня в леджере показывает 25к. Минус 35к. Карл(!!!!). Вот, думаю, какой я крутой трейдер-хомяк. Реально, пил успокаивающие, сон потерял. Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было совсем не смешно. Потом блекаут, бегал искал бесперебойники, аккумуляторы, вобщем, отвлекся от темы крипты и успокоился. А потом, махнул рукой, думаю, фиг с ним, значит я олень и ничего тут не попишешь.... Совсем перестал следить за крипторынком. Поотключал все информеры на компе, поотписывался от всех инфоцыган. Ушел в полный криптовакуум. Тут и сон наладился, и таблетки перестал пить. Незаметно прошли новогодние праздники, и тут я случайно на каком-то левом сайте, даже не имеющим отношения к крипте вижу статью, типа "Биткоин идет на 100к, срочно, ахтунг, все садимся в ракету" (утрирую, конечно, но суть посыла была такая). Я захожу на бинанс и прозреваю, пробили 20к и идем вверх. Но, думаю, все это замануха, уже проходили такое в августе и ноябре 2022. Забил и живу дальше. Потом в ферале смотрю, уже 24к. Все равно, разводняк, думаю. Когда в марте упали с 24к на 20к. Вот, я же говорил!! Все разводняк. Но когда в апреле дошли до 31к, и у меня общий баланс в леджере показывал уже 66к с вложенных год назад 60к, то тут я призадумался. И вот тут нужно было срочно выходить. Но я сам не заметил, как включилась жадность и я решил ждать дальнейшего роста (хотя, сам себе пообещал в октябре 2022, как только выйду в ноль, сразу полностью разгружаюсь). В итоге, цена пошла снова вниз, 5 мая было 29-29,5к. Это был последний шанс выйти с плюсом. Но криптообменник, работает только с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Я не успел. Ну, думаю, в понедельник, 8 мая с самого утра поеду и разгружусь. И что бы вы думали? За выходные цена упала с 29,5к до 28к на утро понедельника. Тут я думаю, я ж крутой трейдер-хомяк, послезавтра, 10 мая заседание по труду или инфляции в США (уже не помню точно). И если будут позитивные новости, то мы снова пойдем вверх на 30к. Не буду спешить в понедельник выходить по 28к. За вторник мы еще свалились на 27к. Но я смело верую в свою стратегию. И вот наступила среда, 10 мая. Результаты вышли положительные, вот, думаю, какой я прорицатель, все угадал, теперь взлетим и я спокойно выйду. Сразу после результатов пошел памп, доросли до 28,5к. О, я думаю, все идет по плану. И тут.... вечером в среду, после 20 часов резко вниз... На 26,5к..... Пляяяя..... Все пропало!!! Но, как же так???? Why?????? И начался изматывающий флет.... В общем, вышел я полностью утром 18 мая, биток был по 27400, эфир около 1900. Повезло, что еще в этот день в криптообменнике была доплата тем, кто сдавал крипту. В итоге, с 60000 вложенных, я забрал 60117 ))))) заработал за год в крипте 117 баксов на сумме 60000 ))))))))))Но вот честно, если признаться самому себе, вот если бы 10 мая пошел памп, как я и планировал, и мы бы достигли 30к и продолжали бы расти дальше, вот вышел бы я по 30к или нет? Стыдно признаться, но, скорее всего нет, и продолжал бы ждать дальше, 35к....37к....40к. Пока бы не произошел пролив одной свечой на 20к. И все началось бы сначала..... Круто, дядька, а то все крипта-крипта, иксы-иксы, это пздц какая непростая история...год варюсь, пока в ахуе...



Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk Круто, дядька, а то все крипта-крипта, иксы-иксы, это пздц какая непростая история...год варюсь, пока в ахуе...Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk Alex_V_K_79 Повідомлень: 303 З нами з: 15.12.15 Подякував: 227 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 11:19 Alex_V_K_79

Только на те бабки, которые не жаль потерять!

Бл9ха, а когда их теряешь, понимаешь, что их все потерять жалко! Только на те бабки, которые не жаль потерять!Бл9ха, а когда их теряешь, понимаешь, что их все потерять жалко! Rack Повідомлень: 364 З нами з: 29.01.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 11:36 vitaxa2006



Позновательно.

А сколько на таблетки потратили и самое главное, здоровья. Чукча2

Повідомлень: 2078 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3276327732783279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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