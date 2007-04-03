vitaxa2006 написав:

чик написав: по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...

а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд

Я тоже год назад думал, что все легко. Посидел, посмотрел полгода блогеров, анализы. Смотрю, вот если бы я купил в декабре 2018-январе 2019 биток по 3к, то через 2,5 года получил бы 20 иксов. Такой воодушевленный, купил сначала эфир в январе 2022 по 2500. Думаю, о, угадал точку входа. За 2 месяца до этого, в ноябре 2021, эфир торговался по 4800. Купил на 21к эфира. Начал наблюдать, эфир вырос до 3500 в конце апреля 2022. Вот, думаю, какой я молодец. Как все четко угадал. И вот нет, чтоб разгрузиться в апреле 2022 по 3500 за монету, думаю, подожду, к концу года по 5000 выйду. И тут.... Бах, терра луна и вся остальная фигня в мае.... В июне эфир по 800 баксов, у меня просадка в 3 раза, с 21к что закинул имею 7к. Это пздц.....Думаю, вот я олень.... Понадеялся, что самый умный..... Расстроился.... Потом смотрю отрастать начал, гляжу в августе уже к 2000 подбирается.... О, думаю, все-таки, я прав был! Тут продался старый домик в селе, вот думаю 39к с него закину, но уже в биток (эфир, он какой-то стремный, по ходу). 12 августа 2022 я покупаю биток на 39к по цене 24к. Через 2 дня он уже по 25к. Вот, думаю, я снова молодец))) Эфир уже пробил 2000, отлично, перед декабрем 2022 буду разгружаться и фиксировать профит. И тут....17 августа 2022, фрс повышает ставку в очередной раз, и биток летит с 25к на 20к. Самое интерестное, что на каждое повышение ставки за последний год, биток реагирует диаметрально противоположно, иногда памп, иногда дамп, короче, ручное манипулирование. Я, короче, в шоке. На начало сентября немного отрос до 22к. Я успокаиваюсь... И тут снова пролив на 18-19к. пздц.... Та что ж, такое??? Я уже не рад, что полез со всеми себережениями в эту всю кухню..... В конце октября снова отрастает до 22к. И все блогеры кричат: Дно пройдено! Ниже 17к уже не будет никогда. Я уверовал, успокоился, думаю, ладно, выйду после нового года, хоть в ноль. И тут 7 ноября фтх приехал.... В моменте просадка до 15к. С моих общих 60к, у меня в леджере показывает 25к. Минус 35к. Карл(!!!!). Вот, думаю, какой я крутой трейдер-хомяк. Реально, пил успокаивающие, сон потерял. Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было совсем не смешно. Потом блекаут, бегал искал бесперебойники, аккумуляторы, вобщем, отвлекся от темы крипты и успокоился. А потом, махнул рукой, думаю, фиг с ним, значит я олень и ничего тут не попишешь.... Совсем перестал следить за крипторынком. Поотключал все информеры на компе, поотписывался от всех инфоцыган. Ушел в полный криптовакуум. Тут и сон наладился, и таблетки перестал пить. Незаметно прошли новогодние праздники, и тут я случайно на каком-то левом сайте, даже не имеющим отношения к крипте вижу статью, типа "Биткоин идет на 100к, срочно, ахтунг, все садимся в ракету" (утрирую, конечно, но суть посыла была такая). Я захожу на бинанс и прозреваю, пробили 20к и идем вверх. Но, думаю, все это замануха, уже проходили такое в августе и ноябре 2022. Забил и живу дальше. Потом в ферале смотрю, уже 24к. Все равно, разводняк, думаю. Когда в марте упали с 24к на 20к. Вот, я же говорил!! Все разводняк. Но когда в апреле дошли до 31к, и у меня общий баланс в леджере показывал уже 66к с вложенных год назад 60к, то тут я призадумался. И вот тут нужно было срочно выходить. Но я сам не заметил, как включилась жадность и я решил ждать дальнейшего роста (хотя, сам себе пообещал в октябре 2022, как только выйду в ноль, сразу полностью разгружаюсь). В итоге, цена пошла снова вниз, 5 мая было 29-29,5к. Это был последний шанс выйти с плюсом. Но криптообменник, работает только с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Я не успел. Ну, думаю, в понедельник, 8 мая с самого утра поеду и разгружусь. И что бы вы думали? За выходные цена упала с 29,5к до 28к на утро понедельника. Тут я думаю, я ж крутой трейдер-хомяк, послезавтра, 10 мая заседание по труду или инфляции в США (уже не помню точно). И если будут позитивные новости, то мы снова пойдем вверх на 30к. Не буду спешить в понедельник выходить по 28к. За вторник мы еще свалились на 27к. Но я смело верую в свою стратегию. И вот наступила среда, 10 мая. Результаты вышли положительные, вот, думаю, какой я прорицатель, все угадал, теперь взлетим и я спокойно выйду. Сразу после результатов пошел памп, доросли до 28,5к. О, я думаю, все идет по плану. И тут.... вечером в среду, после 20 часов резко вниз... На 26,5к..... Пляяяя..... Все пропало!!! Но, как же так???? Why?????? И начался изматывающий флет.... В общем, вышел я полностью утром 18 мая, биток был по 27400, эфир около 1900. Повезло, что еще в этот день в криптообменнике была доплата тем, кто сдавал крипту. В итоге, с 60000 вложенных, я забрал 60117 ))))) заработал за год в крипте 117 баксов на сумме 60000 ))))))))))Но вот честно, если признаться самому себе, вот если бы 10 мая пошел памп, как я и планировал, и мы бы достигли 30к и продолжали бы расти дальше, вот вышел бы я по 30к или нет? Стыдно признаться, но, скорее всего нет, и продолжал бы ждать дальше, 35к....37к....40к. Пока бы не произошел пролив одной свечой на 20к. И все началось бы сначала.....