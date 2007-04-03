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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 10:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

vitaxa2006 написав:
  чик написав:по битку до "моей" первой цели не дошли всего 50баксов, а по альтам пипец - на них фиата вженема...
а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд :mrgreen:


Я тоже год назад думал, что все легко. Посидел, посмотрел полгода блогеров, анализы. Смотрю, вот если бы я купил в декабре 2018-январе 2019 биток по 3к, то через 2,5 года получил бы 20 иксов. Такой воодушевленный, купил сначала эфир в январе 2022 по 2500. Думаю, о, угадал точку входа. За 2 месяца до этого, в ноябре 2021, эфир торговался по 4800. Купил на 21к эфира. Начал наблюдать, эфир вырос до 3500 в конце апреля 2022. Вот, думаю, какой я молодец. Как все четко угадал. И вот нет, чтоб разгрузиться в апреле 2022 по 3500 за монету, думаю, подожду, к концу года по 5000 выйду. И тут.... Бах, терра луна и вся остальная фигня в мае.... В июне эфир по 800 баксов, у меня просадка в 3 раза, с 21к что закинул имею 7к. Это пздц.....Думаю, вот я олень.... Понадеялся, что самый умный..... Расстроился.... Потом смотрю отрастать начал, гляжу в августе уже к 2000 подбирается.... О, думаю, все-таки, я прав был! Тут продался старый домик в селе, вот думаю 39к с него закину, но уже в биток (эфир, он какой-то стремный, по ходу). 12 августа 2022 я покупаю биток на 39к по цене 24к. Через 2 дня он уже по 25к. Вот, думаю, я снова молодец))) Эфир уже пробил 2000, отлично, перед декабрем 2022 буду разгружаться и фиксировать профит. И тут....17 августа 2022, фрс повышает ставку в очередной раз, и биток летит с 25к на 20к. Самое интерестное, что на каждое повышение ставки за последний год, биток реагирует диаметрально противоположно, иногда памп, иногда дамп, короче, ручное манипулирование. Я, короче, в шоке. На начало сентября немного отрос до 22к. Я успокаиваюсь... И тут снова пролив на 18-19к. пздц.... Та что ж, такое??? Я уже не рад, что полез со всеми себережениями в эту всю кухню..... В конце октября снова отрастает до 22к. И все блогеры кричат: Дно пройдено! Ниже 17к уже не будет никогда. Я уверовал, успокоился, думаю, ладно, выйду после нового года, хоть в ноль. И тут 7 ноября фтх приехал.... В моменте просадка до 15к. С моих общих 60к, у меня в леджере показывает 25к. Минус 35к. Карл(!!!!). Вот, думаю, какой я крутой трейдер-хомяк. Реально, пил успокаивающие, сон потерял. Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было совсем не смешно. Потом блекаут, бегал искал бесперебойники, аккумуляторы, вобщем, отвлекся от темы крипты и успокоился. А потом, махнул рукой, думаю, фиг с ним, значит я олень и ничего тут не попишешь.... Совсем перестал следить за крипторынком. Поотключал все информеры на компе, поотписывался от всех инфоцыган. Ушел в полный криптовакуум. Тут и сон наладился, и таблетки перестал пить. Незаметно прошли новогодние праздники, и тут я случайно на каком-то левом сайте, даже не имеющим отношения к крипте вижу статью, типа "Биткоин идет на 100к, срочно, ахтунг, все садимся в ракету" (утрирую, конечно, но суть посыла была такая). Я захожу на бинанс и прозреваю, пробили 20к и идем вверх. Но, думаю, все это замануха, уже проходили такое в августе и ноябре 2022. Забил и живу дальше. Потом в ферале смотрю, уже 24к. Все равно, разводняк, думаю. Когда в марте упали с 24к на 20к. Вот, я же говорил!! Все разводняк. Но когда в апреле дошли до 31к, и у меня общий баланс в леджере показывал уже 66к с вложенных год назад 60к, то тут я призадумался. И вот тут нужно было срочно выходить. Но я сам не заметил, как включилась жадность и я решил ждать дальнейшего роста (хотя, сам себе пообещал в октябре 2022, как только выйду в ноль, сразу полностью разгружаюсь). В итоге, цена пошла снова вниз, 5 мая было 29-29,5к. Это был последний шанс выйти с плюсом. Но криптообменник, работает только с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Я не успел. Ну, думаю, в понедельник, 8 мая с самого утра поеду и разгружусь. И что бы вы думали? За выходные цена упала с 29,5к до 28к на утро понедельника. Тут я думаю, я ж крутой трейдер-хомяк, послезавтра, 10 мая заседание по труду или инфляции в США (уже не помню точно). И если будут позитивные новости, то мы снова пойдем вверх на 30к. Не буду спешить в понедельник выходить по 28к. За вторник мы еще свалились на 27к. Но я смело верую в свою стратегию. И вот наступила среда, 10 мая. Результаты вышли положительные, вот, думаю, какой я прорицатель, все угадал, теперь взлетим и я спокойно выйду. Сразу после результатов пошел памп, доросли до 28,5к. О, я думаю, все идет по плану. И тут.... вечером в среду, после 20 часов резко вниз... На 26,5к..... Пляяяя..... Все пропало!!! Но, как же так???? Why?????? И начался изматывающий флет.... В общем, вышел я полностью утром 18 мая, биток был по 27400, эфир около 1900. Повезло, что еще в этот день в криптообменнике была доплата тем, кто сдавал крипту. В итоге, с 60000 вложенных, я забрал 60117 ))))) заработал за год в крипте 117 баксов на сумме 60000 ))))))))))
Но вот честно, если признаться самому себе, вот если бы 10 мая пошел памп, как я и планировал, и мы бы достигли 30к и продолжали бы расти дальше, вот вышел бы я по 30к или нет? Стыдно признаться, но, скорее всего нет, и продолжал бы ждать дальше, 35к....37к....40к. Пока бы не произошел пролив одной свечой на 20к. И все началось бы сначала.....
Круто, дядька, а то все крипта-крипта, иксы-иксы, это пздц какая непростая история...год варюсь, пока в ахуе...

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:19

Alex_V_K_79
Только на те бабки, которые не жаль потерять!
Бл9ха, а когда их теряешь, понимаешь, что их все потерять жалко! :mrgreen:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:36

vitaxa2006

Позновательно.
А сколько на таблетки потратили и самое главное, здоровья.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:14

  osafly написав:
  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...


Как бы он не только против рынка..а вообще накуй с рынка не вышел

Это больше к тем, кто уверовал и держит до конца.Простой пример, даже выдумывать ничего не нужно.Вчера Андрей писал, что купленные по 0,8-0,9 на продаже до 1,15.Цена поднималась до 1,22.Вроде как всё понятно.Человек продался с профитом более 20%.Я на том же скачке сделал 5,5% - зашёл и вышел не на экстемумах.В принципе и этим доволен.Т е пока остальные монеты стояли каменюкой, это хорошо гуляла.
ПС ну а ночной обвал - то уже касается всего рынка в целом.Манипуляха ещё та.Все обратили внимание, что уже в переходе на выходные это произошло, т е не под каким либо влиянием.Да собственно в процентах всё в пределах норм, как упало так и назад выскочит.Трейдерам эти движения очнь хороши.Да, кто тупо холдер. то очередная просадка и потеря невров. :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:19

vitaxa2006

Спасибо тебе за историю.Я уверен, что здесь у каждого она есть очень похожая.Просто не все готовы рассказать.А я бы рассказал примерно десять таких же историй про себя. :) Этим я хочу сказать. что набил шишек тоже много, перед тем, как стал зарабатывать и чувствовать рынок.Но честно и не всегда.
ПС что тут нужно понимать - то, что рынок цикличен.И падение сменится ростом, не нужно фиксить убытки.Они иногда кажутся огромными, т к крипта ходит в разы и в десятки (сотни) раз.Но ведь ходит в обе стороны...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alex_V_K_79 написав:год варюсь, пока в ахуе...


Дык этим всё и сказано.Недоварился ишо :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:24

  Rack написав:Alex_V_K_79
Только на те бабки, которые не жаль потерять!
Бл9ха, а когда их теряешь, понимаешь, что их все потерять жалко! :mrgreen:


Ну вот подожди, когда ты что теряешь, ответь на этот вопрос :!: :?:
Когда продаёшь дешевле, чем купил.Тогда следующий вопрос - наКуя :?: Кто тебя заставляет...
Это я не конкретно тебе, а как бы всем.Народ не кормите дядю.Деньги вкладывайте только те, что не нужны завтра на лечение, на еду, на другое.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:34

vitaxa2006

твою историю мы тут наблюдали он-лайн ... хорошо что все хорошо закончилось ...

посмотрел график - год назад биток стоил копейка в копейку )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:32

Через годик на деда посмотрим, после халвинга. До этого времени вряд ли высоко взлетит. Но и вряд ли глубоко упадёт.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Есть такое :), ну ничего, интересно, что думаете по neon (у), даст иксы с аллокации на коинлисте? Или вы в этом направлении не смотрите?

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Alex_V_K_79
 
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