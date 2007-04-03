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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:09

  чик написав:а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд :mrgreen:


А что,разве альтсезон еще не начался?? :lol: Переверните монитор Чик,там будет такой рост,такой рост что пздц :lol: Честно говоря,сегодняшний пролив,можно сравнить разве что с мартом 2020 и ноябрем 2018.И забацали его а аккурат на выходные.Такой затяжной медвежатины,я лично не помню..Все монеты,просто прозреваю,в среднем - 96-99% Интересно на рожу дуркана посмотреть,который Mina тарил по 4.5$ в инвест...Если она у меня уже в -60% в портфеле,но то кратковременно...а вот 1200% отбить,это конечно м-да. Вообще альта-лютый скам,нужно реально переходить на эфир и биткоин.Крапка!Спекулятивные и умные деньги,только сейчас начинают весь этот мусор подбирать.Везде объемы гигантские просто..И хоть палки красные-типо сливали,но как раз наоборот-откупали.Все откупили с ачешуенными фитилями.И дальше будут откупать,потому что уже по моему все,по альте переписались практически все лои,или пришли к тем,что были несколько лет назад,за малым исключением из первых двух десятков...Малого.Там еще есть куда.А у Чика-вот,денег нет..Да ни у кого нет.Все уже набились в ракету,а ракета перднула и развалилась на части.Будем строить теперь другую,из г.. и веток.Может все же политить,с бубырнадцатой попытки.А если нет,мы ее абгрейдим и усредним снова!Вперде!!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:16

Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?
ishvara
 
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