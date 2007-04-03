RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3278327932803281>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:09

  чик написав:а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд :mrgreen:


А что,разве альтсезон еще не начался?? :lol: Переверните монитор Чик,там будет такой рост,такой рост что пздц :lol: Честно говоря,сегодняшний пролив,можно сравнить разве что с мартом 2020 и ноябрем 2018.И забацали его а аккурат на выходные.Такой затяжной медвежатины,я лично не помню..Все монеты,просто прозреваю,в среднем - 96-99% Интересно на рожу дуркана посмотреть,который Mina тарил по 4.5$ в инвест...Если она у меня уже в -60% в портфеле,но то кратковременно...а вот 1200% отбить,это конечно м-да. Вообще альта-лютый скам,нужно реально переходить на эфир и биткоин.Крапка!Спекулятивные и умные деньги,только сейчас начинают весь этот мусор подбирать.Везде объемы гигантские просто..И хоть палки красные-типо сливали,но как раз наоборот-откупали.Все откупили с ачешуенными фитилями.И дальше будут откупать,потому что уже по моему все,по альте переписались практически все лои,или пришли к тем,что были несколько лет назад,за малым исключением из первых двух десятков...Малого.Там еще есть куда.А у Чика-вот,денег нет..Да ни у кого нет.Все уже набились в ракету,а ракета перднула и развалилась на части.Будем строить теперь другую,из г.. и веток.Может все же политить,с бубырнадцатой попытки.А если нет,мы ее абгрейдим и усредним снова!Вперде!!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 29.05.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 15:16

Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?
ishvara
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 09.12.12
Подякував: 317 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Может кому-то будет интерестно, есть мысль, что, если в среду, 14 июня ФРС не поднимет снова ставку, то может быть памп одной зеленой свечой вверх. Теоретически, сейчас можно закупиться на лоях на этих выходных и разгрузиться в четверг-пятницу. Хотя, с нынешними манипуляциями, все переиграется наоборот.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.01.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:22

  Alex_V_K_79 написав:Есть такое :), ну ничего, интересно, что думаете по neon (у), даст иксы с аллокации на коинлисте? Или вы в этом направлении не смотрите?

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk


Я ранее писал, что способов заработка на крипте неск десятков только популярных и легкодоступных.Поэтому каждому своё.Посмотрел на энтот Неон - ДА, есть в этом что то - мост эфир - солана.Думаю, что какое то время будет в моде...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 30.11.17
Подякував: 193 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:28

  vitaxa2006 написав:Может кому-то будет интерестно, есть мысль, что, если в среду, 14 июня ФРС не поднимет снова ставку, то может быть памп одной зеленой свечой вверх. Теоретически, сейчас можно закупиться на лоях на этих выходных и разгрузиться в четверг-пятницу. Хотя, с нынешними манипуляциями, все переиграется наоборот.


Рынок счас специфичен.Отвязка от сиплого.Т к новых денег в рынок не входит. то ММ зарабатывает на ставках игроков.Ну сегодняшнее падение - аккурат снятие стопов.Т е игроки сами подталкивают действия манипулятора.Он будет ходить за ликвидностью, пока ситуация в целом не изменится.Расти будут только монеты с хорошими событиями.Остальной шлак будет не востребован.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 30.11.17
Подякував: 193 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:48

  ishvara написав:Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?

Аккаунт верифицирован? Онлайн-обменники работают
sergia
 
Повідомлень: 555
З нами з: 14.12.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:52

  sergia написав:
  ishvara написав:Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?

Аккаунт верифицирован? Онлайн-обменники работают

А де ихний р2р?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4191
З нами з: 05.05.21
Подякував: 301 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:31

  Кучинелли написав:Расти будут только монеты с хорошими событиями.Остальной шлак будет не востребован.


Я честно говоря не знаю ни одной монеты на данный момент,у которой бы было какое то хорошее событие.То анлоки хер знает какие,вон 1inc на 90млн надрукував фантиков,то половина ликвидных проектов криптомудило из Америки определило в список ценных бумаг,то разработчики токеномику поменяли,то обокрали,то взломали,то отъеб.. то в суд подали. Ну прям одна бяда за бядою,купил коня и той з пиз... :D :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 29.05.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:33

  Amethyst написав:
  sergia написав:
  ishvara написав:Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?

Аккаунт верифицирован? Онлайн-обменники работают

А де ихний р2р?

я им не пользовался, т.к. неверифицирован там. Жаль что сейчас верификация обязательна даже на 100 долляров, многих потенциальных клиентов отпугивают
sergia
 
Повідомлень: 555
З нами з: 14.12.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:46

  osafly написав:
  Кучинелли написав:Расти будут только монеты с хорошими событиями.Остальной шлак будет не востребован.


Я честно говоря не знаю ни одной монеты на данный момент,у которой бы было какое то хорошее событие.То анлоки хер знает какие,вон 1inc на 90млн надрукував фантиков,то половина ликвидных проектов криптомудило из Америки определило в список ценных бумаг,то разработчики токеномику поменяли,то обокрали,то взломали,то отъеб.. то в суд подали. Ну прям одна бяда за бядою,купил коня и той з пиз... :D :mrgreen:


Если в общем и целом, то конечно, я согласен.Я ж писал, что выбор альтов - это дело сурьёзное.Иксы можно получить на них как в плюс, так и в минус.Я по ходу пыхчу, шо то выбираю.Вот нашёл событие - аж 19 июля.Но по нему рановато что то делать.Ищу поближе, но то беру во внимание.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 30.11.17
Подякував: 193 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3278327932803281>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: evaw_tarsh і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10565, 10566, 10567
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
105666 248859447
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 18:38
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4690)
10.06.2023 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.