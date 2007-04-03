|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:09
чик написав:
а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд
А что,разве альтсезон еще не начался??
Переверните монитор Чик,там будет такой рост,такой рост что пздц
Честно говоря,сегодняшний пролив,можно сравнить разве что с мартом 2020 и ноябрем 2018.И забацали его а аккурат на выходные.Такой затяжной медвежатины,я лично не помню..Все монеты,просто прозреваю,в среднем - 96-99% Интересно на рожу дуркана посмотреть,который Mina тарил по 4.5$ в инвест...Если она у меня уже в -60% в портфеле,но то кратковременно...а вот 1200% отбить,это конечно м-да. Вообще альта-лютый скам,нужно реально переходить на эфир и биткоин.Крапка!Спекулятивные и умные деньги,только сейчас начинают весь этот мусор подбирать.Везде объемы гигантские просто..И хоть палки красные-типо сливали,но как раз наоборот-откупали.Все откупили с ачешуенными фитилями.И дальше будут откупать,потому что уже по моему все,по альте переписались практически все лои,или пришли к тем,что были несколько лет назад,за малым исключением из первых двух десятков...Малого.Там еще есть куда.А у Чика-вот,денег нет..Да ни у кого нет.Все уже набились в ракету,а ракета перднула и развалилась на части.Будем строить теперь другую,из г.. и веток.Может все же политить,с бубырнадцатой попытки.А если нет,мы ее абгрейдим и усредним снова!Вперде!!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1596
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 15:16
Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1684
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 16:28
Может кому-то будет интерестно, есть мысль, что, если в среду, 14 июня ФРС не поднимет снова ставку, то может быть памп одной зеленой свечой вверх. Теоретически, сейчас можно закупиться на лоях на этих выходных и разгрузиться в четверг-пятницу. Хотя, с нынешними манипуляциями, все переиграется наоборот.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 17:22
Alex_V_K_79 написав:
Есть такое
, ну ничего, интересно, что думаете по neon (у), даст иксы с аллокации на коинлисте? Или вы в этом направлении не смотрите?
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Я ранее писал, что способов заработка на крипте неск десятков только популярных и легкодоступных.Поэтому каждому своё.Посмотрел на энтот Неон - ДА, есть в этом что то - мост эфир - солана.Думаю, что какое то время будет в моде...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1606
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 чер, 2023 17:28
vitaxa2006 написав:
Может кому-то будет интерестно, есть мысль, что, если в среду, 14 июня ФРС не поднимет снова ставку, то может быть памп одной зеленой свечой вверх. Теоретически, сейчас можно закупиться на лоях на этих выходных и разгрузиться в четверг-пятницу. Хотя, с нынешними манипуляциями, все переиграется наоборот.
Рынок счас специфичен.Отвязка от сиплого.Т к новых денег в рынок не входит. то ММ зарабатывает на ставках игроков.Ну сегодняшнее падение - аккурат снятие стопов.Т е игроки сами подталкивают действия манипулятора.Он будет ходить за ликвидностью, пока ситуация в целом не изменится.Расти будут только монеты с хорошими событиями.Остальной шлак будет не востребован.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1606
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 чер, 2023 17:48
ishvara написав:
Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?
Аккаунт верифицирован? Онлайн-обменники работают
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 17:52
sergia написав: ishvara написав:
Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?
Аккаунт верифицирован? Онлайн-обменники работают
А де ихний р2р?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4191
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
1
9
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1596
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:33
Amethyst написав: sergia написав: ishvara написав:
Подскажите, есть ли сейчас какие-то варианты завести гривну на Whitebit?
Аккаунт верифицирован? Онлайн-обменники работают
А де ихний р2р?
я им не пользовался, т.к. неверифицирован там. Жаль что сейчас верификация обязательна даже на 100 долляров, многих потенциальных клиентов отпугивают
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:46
Если в общем и целом, то конечно, я согласен.Я ж писал, что выбор альтов - это дело сурьёзное.Иксы можно получить на них как в плюс, так и в минус.Я по ходу пыхчу, шо то выбираю.Вот нашёл событие - аж 19 июля.Но по нему рановато что то делать.Ищу поближе, но то беру во внимание.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1606
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|105666
|248859447
|
|
|7975
|22902178
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95381
|
|