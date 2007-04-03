Додано: Суб 10 чер, 2023 15:09

чик написав: а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд а свистели - ложный пробой, миниальтсезон, кто во шо горазд

А что,разве альтсезон еще не начался??Переверните монитор Чик,там будет такой рост,такой рост что пздцЧестно говоря,сегодняшний пролив,можно сравнить разве что с мартом 2020 и ноябрем 2018.И забацали его а аккурат на выходные.Такой затяжной медвежатины,я лично не помню..Все монеты,просто прозреваю,в среднем - 96-99% Интересно на рожу дуркана посмотреть,который Mina тарил по 4.5$ в инвест...Если она у меня уже в -60% в портфеле,но то кратковременно...а вот 1200% отбить,это конечно м-да. Вообще альта-лютый скам,нужно реально переходить на эфир и биткоин.Крапка!Спекулятивные и умные деньги,только сейчас начинают весь этот мусор подбирать.Везде объемы гигантские просто..И хоть палки красные-типо сливали,но как раз наоборот-откупали.Все откупили с ачешуенными фитилями.И дальше будут откупать,потому что уже по моему все,по альте переписались практически все лои,или пришли к тем,что были несколько лет назад,за малым исключением из первых двух десятков...Малого.Там еще есть куда.А у Чика-вот,денег нет..Да ни у кого нет.Все уже набились в ракету,а ракета перднула и развалилась на части.Будем строить теперь другую,из г.. и веток.Может все же политить,с бубырнадцатой попытки.А если нет,мы ее абгрейдим и усредним снова!Вперде!!