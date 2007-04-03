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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3278327932803281
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:48

Продвинутые товарищи вещают, что биржи перестают поддерживать стаканы.Поэтому небольшими продажами цену смогли обвалить сурьёзно.Хвалёный аптос, великий матик и т д жуханули более остальных.Лишний раз убеждаюсь, что больше подорожало, сильнее ёпнется.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:56

  Rack написав:
  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...

Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))

Как по мне, так его только шортить...

Купил (стояла лимитка) по 0,8 снова - получился шорт, как вы и написали)))

По некоторым альтам сработали лимитки, которые ставил при битке по 17-18 тысяч! И некоторые на отскоке уже можно продать +10%, но большинство опустилось ниже лимиток конкретно!
Ну ничего, подождем!
Когда растет - жалеешь, что не купил больше! А когда падает думаешь, что нахрена его покупал! Дуализм, епта!Или дихотомия! :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:58

  Кучинелли написав:Продвинутые товарищи вещают, что биржи перестают поддерживать стаканы.Поэтому небольшими продажами цену смогли обвалить сурьёзно.Хвалёный аптос, великий матик и т д жуханули более остальных.Лишний раз убеждаюсь, что больше подорожало, сильнее ёпнется.

Есть вероятность , что и в обратную сторону сработает - упадет сильно, но и отрастет неслабо! :D
SAndriy1
 
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