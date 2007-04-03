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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3278327932803281
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:48

Продвинутые товарищи вещают, что биржи перестают поддерживать стаканы.Поэтому небольшими продажами цену смогли обвалить сурьёзно.Хвалёный аптос, великий матик и т д жуханули более остальных.Лишний раз убеждаюсь, что больше подорожало, сильнее ёпнется.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:56

  Rack написав:
  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:SAndriy1

Смотрю на фтт, против рынка ходит, пробую что то из этого намутить...

Взял в понедельник по лимиткам по 0,85 и 0,9 - сегодня часть по лимитке продалась по 1,01 и еще одна стоит на 1,15. С каждой покупки на споте 25% оставляю для иксов))

Как по мне, так его только шортить...

Купил (стояла лимитка) по 0,8 снова - получился шорт, как вы и написали)))

По некоторым альтам сработали лимитки, которые ставил при битке по 17-18 тысяч! И некоторые на отскоке уже можно продать +10%, но большинство опустилось ниже лимиток конкретно!
Ну ничего, подождем!
Когда растет - жалеешь, что не купил больше! А когда падает думаешь, что нахрена его покупал! Дуализм, епта!Или дихотомия! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:58

  Кучинелли написав:Продвинутые товарищи вещают, что биржи перестают поддерживать стаканы.Поэтому небольшими продажами цену смогли обвалить сурьёзно.Хвалёный аптос, великий матик и т д жуханули более остальных.Лишний раз убеждаюсь, что больше подорожало, сильнее ёпнется.

Есть вероятность , что и в обратную сторону сработает - упадет сильно, но и отрастет неслабо! :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:58

  Кучинелли написав:
  osafly написав:
  Кучинелли написав:Расти будут только монеты с хорошими событиями.Остальной шлак будет не востребован.


Я честно говоря не знаю ни одной монеты на данный момент,у которой бы было какое то хорошее событие.То анлоки хер знает какие,вон 1inc на 90млн надрукував фантиков,то половина ликвидных проектов криптомудило из Америки определило в список ценных бумаг,то разработчики токеномику поменяли,то обокрали,то взломали,то отъеб.. то в суд подали. Ну прям одна бяда за бядою,купил коня и той з пиз... :D :mrgreen:


Если в общем и целом, то конечно, я согласен.Я ж писал, что выбор альтов - это дело сурьёзное.Иксы можно получить на них как в плюс, так и в минус.Я по ходу пыхчу, шо то выбираю.Вот нашёл событие - аж 19 июля.Но по нему рановато что то делать.Ищу поближе, но то беру во внимание.


Ты прав...Но мне больше напоминает весь рынок вот это...



я понимаю,что не сурьезно выглядит..да. Но блд... так издеваться над людьми с этими альтами.События-соития-ху..тия.Все это пипец как задрало,одни слова.Генслер,епаный иврей обиженый в школе чмошник,решил закошмарить целую индустрию..Миллиардные фонды-биржи-инвесторы,зависят от одного никчемного осла.Нет слов.Куда катится этот мир??
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:42

  vitaxa2006 написав:
Я тоже год назад думал, что все легко. Посидел, посмотрел полгода блогеров, анализы.


Не стал все копировать.Отлично написал.Задатки автора налицо.На полном серьезе говорю.Понравилось.Все по честному,видны откровения.Благодари высшие силы,что надоумили тебя войти в биток и эфир,потому как зайдя в любую альту,ты бы с такой "легкостью" из ж.. не выбрался.Ты бы до сих пор там пребывал и таблетки,тебя бы уже вряд ли брали,скорее из тебя можно было бы антидот для хомяков делать :lol: Ты еще нормально попал!Ты умный,кто бы чего не думал и тебе не говорил.У тебя Айкью реально больше 150-160,не меньше :mrgreen: в отличие от нас,криптоде-билов
osafly
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