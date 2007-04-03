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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:48
Продвинутые товарищи вещают, что биржи перестают поддерживать стаканы.Поэтому небольшими продажами цену смогли обвалить сурьёзно.Хвалёный аптос, великий матик и т д жуханули более остальных.Лишний раз убеждаюсь, что больше подорожало, сильнее ёпнется.
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:56
Купил (стояла лимитка) по 0,8 снова - получился шорт, как вы и написали)))
По некоторым альтам сработали лимитки, которые ставил при битке по 17-18 тысяч! И некоторые на отскоке уже можно продать +10%, но большинство опустилось ниже лимиток конкретно!
Ну ничего, подождем!
Когда растет - жалеешь, что не купил больше! А когда падает думаешь, что нахрена его покупал! Дуализм, епта!Или дихотомия!
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:58
Есть вероятность , что и в обратную сторону сработает - упадет сильно, но и отрастет неслабо!
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:58
Ты прав...Но мне больше напоминает весь рынок вот это...
я понимаю,что не сурьезно выглядит..да. Но блд... так издеваться над людьми с этими альтами.События-соития-ху..тия.Все это пипец как задрало,одни слова.Генслер,епаный иврей обиженый в школе чмошник,решил закошмарить целую индустрию..Миллиардные фонды-биржи-инвесторы,зависят от одного никчемного осла.Нет слов.Куда катится этот мир??
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:42
Не стал все копировать.Отлично написал.Задатки автора налицо.На полном серьезе говорю.Понравилось.Все по честному,видны откровения.Благодари высшие силы,что надоумили тебя войти в биток и эфир,потому как зайдя в любую альту,ты бы с такой "легкостью" из ж.. не выбрался.Ты бы до сих пор там пребывал и таблетки,тебя бы уже вряд ли брали,скорее из тебя можно было бы антидот для хомяков делать Ты еще нормально попал!Ты умный,кто бы чего не думал и тебе не говорил.У тебя Айкью реально больше 150-160,не меньше в отличие от нас,криптоде-билов
Додано: Нед 11 чер, 2023 12:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:04
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