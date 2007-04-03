Додано: Нед 11 чер, 2023 19:20

Честно говоря,вот сидел только что втыкал на график доминации..Блин,ну как такое может быть.На Стохастике,у нас зона перепроданности по альтам с середины Декабря 2022..Просто тупо лежит полгода на максимальных значениях..Кто то скажет был 4 месяца рост рынка.Но если этого не знать,никогда не догадаешься.И по истории-такого никогда не было,такой длительности.По RSI что дневка,что неделя-дивергенция..Когда она уже нахрен начнет отрабатывать,я не знаю..Все указывает на то,что доминация должна падать.

Дальше,аккуратно уперлись в трендовую третьим касанием..Четко-снайперски.Она тянется с октября 2021г..с повышающимися максимумами-это естественно плохо для альты.

Четвертое-пришли четко на уровень 038 Фибы,у меня она выпадает примерно на уровень 49.7,следующий будет-53.5% и 0,618 на 57.8%(но я ожидал их не раньше зимы) Все указывает на разворот альтов,но биткоин походу настроен на дальнейшее падение,со всеми вытекающими для альтов...Графики говорят за миниальтсезон,но где он?? Генслер с.ка,украл наш альтсезон!