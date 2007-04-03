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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:48
Продвинутые товарищи вещают, что биржи перестают поддерживать стаканы.Поэтому небольшими продажами цену смогли обвалить сурьёзно.Хвалёный аптос, великий матик и т д жуханули более остальных.Лишний раз убеждаюсь, что больше подорожало, сильнее ёпнется.
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:56
Купил (стояла лимитка) по 0,8 снова - получился шорт, как вы и написали)))
По некоторым альтам сработали лимитки, которые ставил при битке по 17-18 тысяч! И некоторые на отскоке уже можно продать +10%, но большинство опустилось ниже лимиток конкретно!
Ну ничего, подождем!
Когда растет - жалеешь, что не купил больше! А когда падает думаешь, что нахрена его покупал! Дуализм, епта!Или дихотомия!
Додано: Суб 10 чер, 2023 18:58
Есть вероятность , что и в обратную сторону сработает - упадет сильно, но и отрастет неслабо!
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:58
Ты прав...Но мне больше напоминает весь рынок вот это...
я понимаю,что не сурьезно выглядит..да. Но блд... так издеваться над людьми с этими альтами.События-соития-ху..тия.Все это пипец как задрало,одни слова.Генслер,епаный иврей обиженый в школе чмошник,решил закошмарить целую индустрию..Миллиардные фонды-биржи-инвесторы,зависят от одного никчемного осла.Нет слов.Куда катится этот мир??
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:42
Не стал все копировать.Отлично написал.Задатки автора налицо.На полном серьезе говорю.Понравилось.Все по честному,видны откровения.Благодари высшие силы,что надоумили тебя войти в биток и эфир,потому как зайдя в любую альту,ты бы с такой "легкостью" из ж.. не выбрался.Ты бы до сих пор там пребывал и таблетки,тебя бы уже вряд ли брали,скорее из тебя можно было бы антидот для хомяков делать Ты еще нормально попал!Ты умный,кто бы чего не думал и тебе не говорил.У тебя Айкью реально больше 150-160,не меньше в отличие от нас,криптоде-билов
Додано: Нед 11 чер, 2023 12:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 11 чер, 2023 13:04
Додано: Нед 11 чер, 2023 19:20
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Честно говоря,вот сидел только что втыкал на график доминации..Блин,ну как такое может быть.На Стохастике,у нас зона перепроданности по альтам с середины Декабря 2022..Просто тупо лежит полгода на максимальных значениях..Кто то скажет был 4 месяца рост рынка.Но если этого не знать,никогда не догадаешься.И по истории-такого никогда не было,такой длительности.По RSI что дневка,что неделя-дивергенция..Когда она уже нахрен начнет отрабатывать,я не знаю..Все указывает на то,что доминация должна падать.
Дальше,аккуратно уперлись в трендовую третьим касанием..Четко-снайперски.Она тянется с октября 2021г..с повышающимися максимумами-это естественно плохо для альты.
Четвертое-пришли четко на уровень 038 Фибы,у меня она выпадает примерно на уровень 49.7,следующий будет-53.5% и 0,618 на 57.8%(но я ожидал их не раньше зимы) Все указывает на разворот альтов,но биткоин походу настроен на дальнейшее падение,со всеми вытекающими для альтов...Графики говорят за миниальтсезон,но где он?? Генслер с.ка,украл наш альтсезон!
Додано: Нед 11 чер, 2023 20:56
фсё смешалось в доме облонских или я не знаю столько, сколько не знает никто
Додано: Пон 12 чер, 2023 19:18
osafly
у дж похожие рассуждения по альтам. всё не цитирую:
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