чик написав:osafly
у дж похожие рассуждения по альтам. всё не цитирую:Сложно предугадать, что же будет дальше, но на многих альтах прошли очень большие объёмы на свечах, похожих на кульминационные. Может, кому-то просто очень срочно нужно было устроить такую "кровавую баню" перед каким-то событием?...
Чик,а когда он это написал??Я признаться не слежу последние года полтора за блогерами..Доверяю только графику,да телеграмм могу почитать трошки,новостной фон..бу-бу-бубу.Вон в качестве исключения зашел недавно Геворкяна посмотреть,а там этот хитрож... или дурноголовый армянин,нахваливает 1inc.Мол цели и 2 бакса и 3 бакса.Нужно только подождать За неделю до разлока на 17% эмиссии всего колличества монет...на 90 млн друк фантика..Это ж каким нужно тупорылым быть,чтоб своим зрителям-хомякам такое советовать.. Когда это цена,после разлоков росла?? Под разлок,бывало закидывали цену,чтоб слить дороже и после...тут же укатывают. 1 inc вообще только и сунулся донизу,последние полтора года,а тут еще и обвал на рынке альты подоспел+разлок.Просто Страйк выпал хомякам,кто послушал этого умника..В итоге,цена с 40 центов,падала на 0.23!Почти Х2 отрицательные. То ли забашляли ему московитские разрабы,вот не знаю.Так облажаться.Что их смотреть??Так это просто свежий случай.Пошли они все ...Лучше и правильнее графика-нет ничего