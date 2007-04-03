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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3279328032813282
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:27

  чик написав:osafly
у дж похожие рассуждения по альтам. всё не цитирую:
Сложно предугадать, что же будет дальше, но на многих альтах прошли очень большие объёмы на свечах, похожих на кульминационные. Может, кому-то просто очень срочно нужно было устроить такую "кровавую баню" перед каким-то событием?...


Чик,а когда он это написал??Я признаться не слежу последние года полтора за блогерами..Доверяю только графику,да телеграмм могу почитать трошки,новостной фон..бу-бу-бубу.Вон в качестве исключения зашел недавно Геворкяна посмотреть,а там этот хитрож... или дурноголовый армянин,нахваливает 1inc.Мол цели и 2 бакса и 3 бакса.Нужно только подождать :-) За неделю до разлока на 17% эмиссии всего колличества монет...на 90 млн друк фантика..Это ж каким нужно тупорылым быть,чтоб своим зрителям-хомякам такое советовать.. Когда это цена,после разлоков росла?? Под разлок,бывало закидывали цену,чтоб слить дороже и после...тут же укатывают. 1 inc вообще только и сунулся донизу,последние полтора года,а тут еще и обвал на рынке альты подоспел+разлок.Просто Страйк выпал хомякам,кто послушал этого умника..В итоге,цена с 40 центов,падала на 0.23!Почти Х2 отрицательные. То ли забашляли ему московитские разрабы,вот не знаю.Так облажаться.Что их смотреть??Так это просто свежий случай.Пошли они все ...Лучше и правильнее графика-нет ничего
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:34

osafly
сегодня много чего накатал, вдохновение нашло видимо https://t.me/dowjones_crypto
у мну трое в телеге, не счтая одного в ютубе :) почитываю - поглядываю на перемотке. в последнее время неделями молчат, так что не напрягает...
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:43

если впридачу к графикам почитывать аналитику и подключать остатки своего мозга :oops: можно шо то и заработать- ещё чуток допродал рипл взятый па 0.43. спс дж и илье...
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