чик написав:osafly у дж похожие рассуждения по альтам. всё не цитирую:
Сложно предугадать, что же будет дальше, но на многих альтах прошли очень большие объёмы на свечах, похожих на кульминационные. Может, кому-то просто очень срочно нужно было устроить такую "кровавую баню" перед каким-то событием?...
Чик,а когда он это написал??Я признаться не слежу последние года полтора за блогерами..Доверяю только графику,да телеграмм могу почитать трошки,новостной фон..бу-бу-бубу.Вон в качестве исключения зашел недавно Геворкяна посмотреть,а там этот хитрож... или дурноголовый армянин,нахваливает 1inc.Мол цели и 2 бакса и 3 бакса.Нужно только подождать За неделю до разлока на 17% эмиссии всего колличества монет...на 90 млн друк фантика..Это ж каким нужно тупорылым быть,чтоб своим зрителям-хомякам такое советовать.. Когда это цена,после разлоков росла?? Под разлок,бывало закидывали цену,чтоб слить дороже и после...тут же укатывают. 1 inc вообще только и сунулся донизу,последние полтора года,а тут еще и обвал на рынке альты подоспел+разлок.Просто Страйк выпал хомякам,кто послушал этого умника..В итоге,цена с 40 центов,падала на 0.23!Почти Х2 отрицательные. То ли забашляли ему московитские разрабы,вот не знаю.Так облажаться.Что их смотреть??Так это просто свежий случай.Пошли они все ...Лучше и правильнее графика-нет ничего
osafly сегодня много чего накатал, вдохновение нашло видимо https://t.me/dowjones_crypto у мну трое в телеге, не счтая одного в ютубе почитываю - поглядываю на перемотке. в последнее время неделями молчат, так что не напрягает...
sergia написав:https://forbes.ua/money/vzhe-u-veresni-ukraina-mozhe-povnistyu-legalizuvati-kriptovalyuti-ta-vvesti-podatki-skilki-dovedetsya-platiti-vlasnikam-kripti-13062023-14162 Готовы к налогам на крипту ?
Там написано - Ставку оподаткування – 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку – якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.
sergia написав:https://forbes.ua/money/vzhe-u-veresni-ukraina-mozhe-povnistyu-legalizuvati-kriptovalyuti-ta-vvesti-podatki-skilki-dovedetsya-platiti-vlasnikam-kripti-13062023-14162 Готовы к налогам на крипту ?
Там написано - Ставку оподаткування – 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку – якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.