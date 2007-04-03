Додано: Сер 14 чер, 2023 18:53

ты много таких знаешьдепозит на бирже, в т.ч. Whitebit где хороший %Не, скорее всего ты не разобрался в деталях.На пальцах - налог берётся от прибыли между вводом и выводом гривны.Упрощённо, в целом.Любой грамотный человек если и получит доход, то может вывести в крипте или стейблах в другое место от ввода.и потом или частным образом или ещё через цепочки получить свою прибыль.А у контрагента не будет светиться прибыль как таковая.Конечно те. кто занимается узкой деятельностью, те могут попасть под налог.ну , например, человек по П2П крутил большую сумму на покупку - продажу.Вводил её, потом выводил с прибылью.Тогда - да.или как ты написал, внёс и на депо.Потом с прибылью вывел.Ключевое - нужно вывести, чтобы считалось получение прибыли.А нафига счас что выводить, кроме как на жизнь и кому особо нужно.Вон с долларами маскарад цветной пошёл, гривна переоценена за счёт западной помощи раза в 2-3.Т о оптимально и держать капитал в крипте в виде стейблов, паксов и монет в которые кто уверовал.