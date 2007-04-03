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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3279328032813282
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:27

  чик написав:osafly
у дж похожие рассуждения по альтам. всё не цитирую:
Сложно предугадать, что же будет дальше, но на многих альтах прошли очень большие объёмы на свечах, похожих на кульминационные. Может, кому-то просто очень срочно нужно было устроить такую "кровавую баню" перед каким-то событием?...


Чик,а когда он это написал??Я признаться не слежу последние года полтора за блогерами..Доверяю только графику,да телеграмм могу почитать трошки,новостной фон..бу-бу-бубу.Вон в качестве исключения зашел недавно Геворкяна посмотреть,а там этот хитрож... или дурноголовый армянин,нахваливает 1inc.Мол цели и 2 бакса и 3 бакса.Нужно только подождать :-) За неделю до разлока на 17% эмиссии всего колличества монет...на 90 млн друк фантика..Это ж каким нужно тупорылым быть,чтоб своим зрителям-хомякам такое советовать.. Когда это цена,после разлоков росла?? Под разлок,бывало закидывали цену,чтоб слить дороже и после...тут же укатывают. 1 inc вообще только и сунулся донизу,последние полтора года,а тут еще и обвал на рынке альты подоспел+разлок.Просто Страйк выпал хомякам,кто послушал этого умника..В итоге,цена с 40 центов,падала на 0.23!Почти Х2 отрицательные. То ли забашляли ему московитские разрабы,вот не знаю.Так облажаться.Что их смотреть??Так это просто свежий случай.Пошли они все ...Лучше и правильнее графика-нет ничего
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:34

osafly
сегодня много чего накатал, вдохновение нашло видимо https://t.me/dowjones_crypto
у мну трое в телеге, не счтая одного в ютубе :) почитываю - поглядываю на перемотке. в последнее время неделями молчат, так что не напрягает...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:43

если впридачу к графикам почитывать аналитику и подключать остатки своего мозга :oops: можно шо то и заработать- ещё чуток допродал рипл взятый па 0.43. спс дж и илье...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:50

https://forbes.ua/money/vzhe-u-veresni- ... 2023-14162
Готовы к налогам на крипту ?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:00

  sergia написав:https://forbes.ua/money/vzhe-u-veresni-ukraina-mozhe-povnistyu-legalizuvati-kriptovalyuti-ta-vvesti-podatki-skilki-dovedetsya-platiti-vlasnikam-kripti-13062023-14162
Готовы к налогам на крипту ?


Там написано - Ставку оподаткування – 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку – якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

ты много таких знаешь :D :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:30

  Кучинелли написав:
  sergia написав:https://forbes.ua/money/vzhe-u-veresni-ukraina-mozhe-povnistyu-legalizuvati-kriptovalyuti-ta-vvesti-podatki-skilki-dovedetsya-platiti-vlasnikam-kripti-13062023-14162
Готовы к налогам на крипту ?


Там написано - Ставку оподаткування – 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку – якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

ты много таких знаешь :D :?:

депозит на бирже, в т.ч. Whitebit где хороший %
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:53

sergia


ты много таких знаешь :D :?:

депозит на бирже, в т.ч. Whitebit где хороший %

Не, скорее всего ты не разобрался в деталях.На пальцах - налог берётся от прибыли между вводом и выводом гривны.Упрощённо, в целом.Любой грамотный человек если и получит доход, то может вывести в крипте или стейблах в другое место от ввода.и потом или частным образом или ещё через цепочки получить свою прибыль.А у контрагента не будет светиться прибыль как таковая.Конечно те. кто занимается узкой деятельностью, те могут попасть под налог.ну , например, человек по П2П крутил большую сумму на покупку - продажу.Вводил её, потом выводил с прибылью.Тогда - да.или как ты написал, внёс и на депо.Потом с прибылью вывел.Ключевое - нужно вывести, чтобы считалось получение прибыли.А нафига счас что выводить, кроме как на жизнь и кому особо нужно.Вон с долларами маскарад цветной пошёл, гривна переоценена за счёт западной помощи раза в 2-3.Т о оптимально и держать капитал в крипте в виде стейблов, паксов и монет в которые кто уверовал.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:59

IMPRINTER

Я не сильно понял твои опасения насчёт золотого пакса, счас вот вспомнил и посмотрел на тек момент.Унция 1956, паксг 1936 - всё в порядке, ноу проблем, т к юсдт дороже бакса, так и получается, что цена в юсдт трохи меньше, чем в долларах.Глубокого фундаментала я не знаю, но на поверхности всё отлично.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:33

  Кучинелли написав:Вон с долларами маскарад цветной пошёл


Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже :mrgreen: Шо с долларом не так??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:03

  osafly написав:
  Кучинелли написав:Вон с долларами маскарад цветной пошёл


Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже :mrgreen: Шо с долларом не так??

Ты шо не знал...Спекули запустили пургу. что кроме синих соток, остальные принимают с утруской вплоть до 20-30%. :shock: ну с малым портретом до 1993 это понятно.А вот 1996-2006 попали под репрессии - это уже сюр.И на них хотят скудку 2-3-5%.
Имхо - это скоро уляжется.Полная глупость и разводняк.Катализатором сего явления стало закрытие Приватбанком зелёных тумб по приёму валюты, т к туда сливали весь рваный обрисованный и старогодний непотриб.
Кучинелли
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