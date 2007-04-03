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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3280328132823283
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:54

  Кучинелли написав:
  osafly написав:
  Кучинелли написав:Вон с долларами маскарад цветной пошёл


Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже :mrgreen: Шо с долларом не так??

Ты шо не знал...Спекули запустили пургу. что кроме синих соток, остальные принимают с утруской вплоть до 20-30%. :shock: ну с малым портретом до 1993 это понятно.А вот 1996-2006 попали под репрессии - это уже сюр.И на них хотят скудку 2-3-5%.
Имхо - это скоро уляжется.Полная глупость и разводняк.Катализатором сего явления стало закрытие Приватбанком зелёных тумб по приёму валюты, т к туда сливали весь рваный обрисованный и старогодний непотриб.

мда, есть такое. Печально этот абсурд видеть во время войны. Обменки начали рисовать разность курсов еще в где-то в начале мая, а потом понеслось.
sergia
 
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