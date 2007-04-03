|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 14 чер, 2023 21:54
Кучинелли написав: osafly написав: Кучинелли написав:
Вон с долларами маскарад цветной пошёл
Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже
Шо с долларом не так??
Ты шо не знал...Спекули запустили пургу. что кроме синих соток, остальные принимают с утруской вплоть до 20-30%.
ну с малым портретом до 1993 это понятно.А вот 1996-2006 попали под репрессии - это уже сюр.И на них хотят скудку 2-3-5%.
Имхо - это скоро уляжется.Полная глупость и разводняк.Катализатором сего явления стало закрытие Приватбанком зелёных тумб по приёму валюты, т к туда сливали весь рваный обрисованный и старогодний непотриб.
мда, есть такое. Печально этот абсурд видеть во время войны. Обменки начали рисовать разность курсов еще в где-то в начале мая, а потом понеслось.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|105782
|248939169
|
|
|7975
|22902591
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95405
|
|