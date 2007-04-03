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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:54
Кучинелли написав: osafly написав: Кучинелли написав:
Вон с долларами маскарад цветной пошёл
Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже
Шо с долларом не так??
Ты шо не знал...Спекули запустили пургу. что кроме синих соток, остальные принимают с утруской вплоть до 20-30%.
ну с малым портретом до 1993 это понятно.А вот 1996-2006 попали под репрессии - это уже сюр.И на них хотят скудку 2-3-5%.
Имхо - это скоро уляжется.Полная глупость и разводняк.Катализатором сего явления стало закрытие Приватбанком зелёных тумб по приёму валюты, т к туда сливали весь рваный обрисованный и старогодний непотриб.
мда, есть такое. Печально этот абсурд видеть во время войны. Обменки начали рисовать разность курсов еще в где-то в начале мая, а потом понеслось.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:06
Як казав Зебра «скупайтесь глупцьі»
Дешевше вже не буде
Хто вміє грати на падаючому ринку ?
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Додано: Чет 15 чер, 2023 01:56
yama написав:
Як казав Зебра «скупайтесь глупцьі»
Дешевше вже не буде
Хто вміє грати на падаючому ринку ?
Падающий он был, когда в прошлом году 16к пробивал. С тех пор два икса сделал.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 09:22
забавно, взял битка па 25500 и случайно продал по текущей цене. но нет худа без добра - взял обратно па 25т.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 11:00
О боже, опять 25
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