|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 14 чер, 2023 21:54
Кучинелли написав: osafly написав: Кучинелли написав:
Вон с долларами маскарад цветной пошёл
Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже
Шо с долларом не так??
Ты шо не знал...Спекули запустили пургу. что кроме синих соток, остальные принимают с утруской вплоть до 20-30%.
ну с малым портретом до 1993 это понятно.А вот 1996-2006 попали под репрессии - это уже сюр.И на них хотят скудку 2-3-5%.
Имхо - это скоро уляжется.Полная глупость и разводняк.Катализатором сего явления стало закрытие Приватбанком зелёных тумб по приёму валюты, т к туда сливали весь рваный обрисованный и старогодний непотриб.
мда, есть такое. Печально этот абсурд видеть во время войны. Обменки начали рисовать разность курсов еще в где-то в начале мая, а потом понеслось.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 23:06
Як казав Зебра «скупайтесь глупцьі»
Дешевше вже не буде
Хто вміє грати на падаючому ринку ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4376
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8682 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 чер, 2023 01:56
yama написав:
Як казав Зебра «скупайтесь глупцьі»
Дешевше вже не буде
Хто вміє грати на падаючому ринку ?
Падающий он был, когда в прошлом году 16к пробивал. С тех пор два икса сделал.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2256
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 чер, 2023 09:22
забавно, взял битка па 25500 и случайно продал по текущей цене. но нет худа без добра - взял обратно па 25т.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7176
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6188 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:00
О боже, опять 25
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4207
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:47
В очередной раз убедился, что мне в крипте делать нечего. До вчера думал, вот закупиться надо по 26к, а после заседания ФРС, где впервые не поднимут ставку, начнется рост и можно легко заработать. В итоге, ставку не подняли и резкий дамп. Одним словом, казино...
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 чер, 2023 13:08
vitaxa2006
в чём трагедия? взяли бы немного па 26, патом па 25 и т.д. просто не надо брать на все и надеяться сразу озолотиться. биток палюбому буде значительно выше этих цифр со временем...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7176
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6188 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 чер, 2023 13:48
Все свободные деньги, которые остаются после донатов на ЗСУ надо направлять на биткоин. Мы все обязаны стать миллионерами - иначе нам следующую войну с кацапами не вывезти.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42443
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 967 раз.
- Подякували: 5205 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 чер, 2023 13:49
Кучинелли написав: osafly написав: Кучинелли написав:
Вон с долларами маскарад цветной пошёл
Позвольте полюбопытствовать-что за такой цветной-маскарад??У меня прям перед глазами встали две картинки-День Короля в Голландии с бухими голландцами и гей парад с пидр...ми,где нибудь в Париже
Шо с долларом не так??
Ты шо не знал...Спекули запустили пургу. что кроме синих соток, остальные принимают с утруской вплоть до 20-30%.
ну с малым портретом до 1993 это понятно.А вот 1996-2006 попали под репрессии - это уже сюр.И на них хотят скудку 2-3-5%.
Имхо - это скоро уляжется.Полная глупость и разводняк.Катализатором сего явления стало закрытие Приватбанком зелёных тумб по приёму валюты, т к туда сливали весь рваный обрисованный и старогодний непотриб.
Я думал там какая то новость непонятная по самому доллару.А ты о "локальном репортаже из дурдома"...Надо вообще доллары запретить,всех на войну,каждому по барабану на шею(как в Киевских убежищах) А если что не так-гражданства лишать,как Корбана.Какие такие доллары в воюющей стране по полной стоимости
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1603
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|105797
|248949156
|
Чет 15 чер, 2023 14:20
asti
|
|7975
|22902637
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95405
|
|