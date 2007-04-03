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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3281328232833284
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте :D
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:49

  osafly написав:На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте :D


Дело у тому шо это уже и неважно, особенно смотря на логарифме.Точнее важен сам факт веры в рост.У многих альты и они в смятении.Ещё раз говорю, что через время(1-2года), озирнувшись будет смешно как было страшно.Кто это уже проходил должен понимать, что это особенность крипторынка.Т е вы делаете покупку как бы дёшево, но ММ тут же давит цену дальше, чтобы вы обделались.И по чём бы вы не откупились, цена уйдёт ниже.Но :!: только на какое то время, и потом сменится на рост.Исключения конечно бывают, особенно скамы...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:06

  SAndriy1 написав:Макл Сэйлор: “Предстоящий халвинг, увеличение хешрейта и другие факторы приведут к росту Биткоина в 10 раз!”

Насчет 280 тысяч - примерно та же цифра


  osafly написав:На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте :D


битков уже добыто 19,5 лямов из 21.
как по мне танцы с добычей уже не сильно влияют на его цену.
mephala
 
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