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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:49
Дело у тому шо это уже и неважно, особенно смотря на логарифме.Точнее важен сам факт веры в рост.У многих альты и они в смятении.Ещё раз говорю, что через время(1-2года), озирнувшись будет смешно как было страшно.Кто это уже проходил должен понимать, что это особенность крипторынка.Т е вы делаете покупку как бы дёшево, но ММ тут же давит цену дальше, чтобы вы обделались.И по чём бы вы не откупились, цена уйдёт ниже.Но только на какое то время, и потом сменится на рост.Исключения конечно бывают, особенно скамы...
Додано: Чет 15 чер, 2023 21:06
битков уже добыто 19,5 лямов из 21.
как по мне танцы с добычей уже не сильно влияют на его цену.
Додано: Чет 15 чер, 2023 22:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 15 чер, 2023 23:00
понимаете если условно взять что приток в общую копилку новых битков после первого халвинга упал с 100 до 50 это одно, а если уже не первый халвинг и падение притока с 2 до 1 то это совсем другое.
канеш халвинг скажется но эффект уже не тот.
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