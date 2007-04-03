Додано: Чет 15 чер, 2023 19:49

osafly написав: На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте

Дело у тому шо это уже и неважно, особенно смотря на логарифме.Точнее важен сам факт веры в рост.У многих альты и они в смятении.Ещё раз говорю, что через время(1-2года), озирнувшись будет смешно как было страшно.Кто это уже проходил должен понимать, что это особенность крипторынка.Т е вы делаете покупку как бы дёшево, но ММ тут же давит цену дальше, чтобы вы обделались.И по чём бы вы не откупились, цена уйдёт ниже.Нотолько на какое то время, и потом сменится на рост.Исключения конечно бывают, особенно скамы...