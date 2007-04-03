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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3281328232833284
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте :D
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:49

  osafly написав:На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте :D


Дело у тому шо это уже и неважно, особенно смотря на логарифме.Точнее важен сам факт веры в рост.У многих альты и они в смятении.Ещё раз говорю, что через время(1-2года), озирнувшись будет смешно как было страшно.Кто это уже проходил должен понимать, что это особенность крипторынка.Т е вы делаете покупку как бы дёшево, но ММ тут же давит цену дальше, чтобы вы обделались.И по чём бы вы не откупились, цена уйдёт ниже.Но :!: только на какое то время, и потом сменится на рост.Исключения конечно бывают, особенно скамы...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:06

  SAndriy1 написав:Макл Сэйлор: “Предстоящий халвинг, увеличение хешрейта и другие факторы приведут к росту Биткоина в 10 раз!”

Насчет 280 тысяч - примерно та же цифра


  osafly написав:На счет 280К в ближайшие три года-сомневаюсь,но вот 130-140К,вполне.Скриньте :D


битков уже добыто 19,5 лямов из 21.
как по мне танцы с добычей уже не сильно влияют на его цену.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 22:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  mephala написав:битков уже добыто 19,5 лямов из 21.как по мне танцы с добычей уже не сильно влияют на его цену.


Почитай, что такое халвинг.Это будет ответом насчёт танцев.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 23:00

  Кучинелли написав:
  mephala написав:битков уже добыто 19,5 лямов из 21.как по мне танцы с добычей уже не сильно влияют на его цену.


Почитай, что такое халвинг.Это будет ответом насчёт танцев.


понимаете если условно взять что приток в общую копилку новых битков после первого халвинга упал с 100 до 50 это одно, а если уже не первый халвинг и падение притока с 2 до 1 то это совсем другое.
канеш халвинг скажется но эффект уже не тот.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 09:20

  mephala написав:
  Кучинелли написав:
  mephala написав:битков уже добыто 19,5 лямов из 21.как по мне танцы с добычей уже не сильно влияют на его цену.


Почитай, что такое халвинг.Это будет ответом насчёт танцев.


понимаете если условно взять что приток в общую копилку новых битков после первого халвинга упал с 100 до 50 это одно, а если уже не первый халвинг и падение притока с 2 до 1 то это совсем другое.
канеш халвинг скажется но эффект уже не тот.

Та да... Если взять кол-во иксов раньше и сейчас, динамика уже не та. По прошлым циклам: 2015-минимум $250, 2017-хай $19000, 2018-минимум $3100, 2021-хай $69000. Если предположить, что минимум в этом цикле был в ноябре 2022 - $15500, то хай осенью 2025 будет 100-120к. Я так думаю)
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  mephala написав:понимаете если условно взять что приток в общую копилку новых битков после первого халвинга упал с 100 до 50 это одно, а если уже не первый халвинг и падение притока с 2 до 1 то это совсем другое.канеш халвинг скажется но эффект уже не тот.


Я конечно уверенно не буду ничего рассуждать, но...Это как стакан наполовину полон или пуст...Битков будет 21 млн. а это значит. что даже одного битка не будет у каждого миллионера.Богатые люди диверсифицируют активы и сейчас крипта составляет около 1-5% в инвест портфелях.Т о по иной логике возникнет жуткий и маловосполняемый дефицит этого актива.А чем дальше. тем добыча вообще станет мизерной при огромных затратах.Вот и делай более логичные выводы.Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:39

  Кучинелли написав:А чем дальше. тем добыча вообще станет мизерной при огромных затратах.Вот и делай более логичные выводы.Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.


ну альты никто не отменял. из сотен и тысяч что то да выползет в конкуренты битку.
ХЗ как оно будет.
но в вашей логике что то есть что на всех битка не хватит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:26

  Кучинелли написав:
  mephala написав:понимаете если условно взять что приток в общую копилку новых битков после первого халвинга упал с 100 до 50 это одно, а если уже не первый халвинг и падение притока с 2 до 1 то это совсем другое.канеш халвинг скажется но эффект уже не тот.


Я конечно уверенно не буду ничего рассуждать, но...Это как стакан наполовину полон или пуст...Битков будет 21 млн. а это значит. что даже одного битка не будет у каждого миллионера.Богатые люди диверсифицируют активы и сейчас крипта составляет около 1-5% в инвест портфелях.Т о по иной логике возникнет жуткий и маловосполняемый дефицит этого актива.А чем дальше. тем добыча вообще станет мизерной при огромных затратах.Вот и делай более логичные выводы.Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.

Для чистоты эксперимента можно отбросить миллион с кошельков, которые утеряны или владельцы уже не с нами, и пару-тройку миллионов, которые владельцы никогда не продадут ибо возвели биток в ранг ценности высшего уровня :)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Для чистоты эксперимента можно отбросить миллион с кошельков, которые утеряны или владельцы уже не с нами, и пару-тройку миллионов, которые владельцы никогда не продадут ибо возвели биток в ранг ценности высшего уровня


Совершенно верно.Хорошее дополнение.Реально живых биткойнов не более 15млн будет, остальные по разным причинам утеряны безвозвратно.Далее насчёт возведения в ранг ценности высшего уровня(привет Максу) - тут хочу дать отвлечённые пояснения...Когда то стал вопрос - кто такие холдеры и ходлеры, в чём отличие.так вот я выяснил, что холдер - это более простой держатель, временный, до нужного момента.А ходлер - это вот тот самый выше описанный шизик, который будет до конца жизни считать биткойн наибольшим благом.И расставаться с ним будет ну примерно как счас мы сдаём на хлебушек доллар. изрядно стоящий дешевле фундаментального уровня.
ПС что касается замены, то мы на примере видим, что убийц эфира было вагон с тележкой, а убить так никто и не может.И судя по ближней перспективе это пока нереально.ну и с битком примерно тоже,вернее с битком уже давно проехали биткоин кэши, сатошивижн, голд и иже сними, все они в опе...
Кучинелли
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