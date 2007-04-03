RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3282328332843285
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:56

  Кучинелли написав:Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.


Двайте подумаем логически.Я вот просто представил..Битки добыли допустим 99% через несколько лет,далее-запускается компания что этот актив устарел,добывать его-естественно уже не выгодно,даже при ценах 60-70тыс..Применения как платежное средство-он не нашел...Ценность его-чисто притянута за уши и базировалась за счет затрат,израсходованных на его добычу.Что он,для чего и зачем теперь??? Никто объяснить не может.А время идет-теперь,допустим в 2029году- это вообще древность галимая.В итоге,миллионы ослов остаются с кучей какого непонятного оборудования,на котором распухли только компании его изготовившие,а теперь оно никому и накуй не впало..А так же миллионы ослов инвестировавшие в эти непонятные коды,но даже сами в определенный момент,не понимающие-зачем и для чего.В итоге-цена сдувается,либо замещается чем то более продвинутым,производным,с другим способом майнинга-добычи-не знаю чего...Потому что как только в этом сегменте добыча сойдет на нет,может сойти на нет сам биткоин.Движение-это жизнь,бизнес-это движение,а не застой и ретро
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1605
З нами з: 29.05.14
Подякував: 108 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:05

osafly
не так и долго ждать осталось что бы проверить. через 14 месяцев - после халвинга.
при цене битка 25К его добыча на самом современном оборудовании что есть на сегодня будет покрывать только затраты на электричество (при цене 0.045 центов за кВт).

например у нас в стране добыча не будет даже электричество покрывать после халвинга (у нас сейчас 0.072 бакса за 1 кВт)
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
mephala
 
Повідомлень: 8345
З нами з: 07.04.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  mephala написав:что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.


ты наивный...биток 35К очень вероятно возьмёт через неск месяцев.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 30.11.17
Подякував: 195 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3282328332843285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10582, 10583, 10584
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
105836 248969762
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 17:58
sens
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (568)
16.06.2023 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.