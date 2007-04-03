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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:56
Кучинелли написав:
Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.
Двайте подумаем логически.Я вот просто представил..Битки добыли допустим 99% через несколько лет,далее-запускается компания что этот актив устарел,добывать его-естественно уже не выгодно,даже при ценах 60-70тыс..Применения как платежное средство-он не нашел...Ценность его-чисто притянута за уши и базировалась за счет затрат,израсходованных на его добычу.Что он,для чего и зачем теперь??? Никто объяснить не может.А время идет-теперь,допустим в 2029году- это вообще древность галимая.В итоге,миллионы ослов остаются с кучей какого непонятного оборудования,на котором распухли только компании его изготовившие,а теперь оно никому и накуй не впало..А так же миллионы ослов инвестировавшие в эти непонятные коды,но даже сами в определенный момент,не понимающие-зачем и для чего.В итоге-цена сдувается,либо замещается чем то более продвинутым,производным,с другим способом майнинга-добычи-не знаю чего...Потому что как только в этом сегменте добыча сойдет на нет,может сойти на нет сам биткоин.Движение-это жизнь,бизнес-это движение,а не застой и ретро
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osafly
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:05
osafly
не так и долго ждать осталось что бы проверить. через 14 месяцев - после халвинга.
при цене битка 25К его добыча на самом современном оборудовании что есть на сегодня будет покрывать только затраты на электричество (при цене 0.045 центов за кВт).
например у нас в стране добыча не будет даже электричество покрывать после халвинга (у нас сейчас 0.072 бакса за 1 кВт)
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
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mephala
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:05
mephala написав:
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
ты наивный...биток 35К очень вероятно возьмёт через неск месяцев.
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Кучинелли
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