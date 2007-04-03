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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:56
Кучинелли написав:
Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.
Двайте подумаем логически.Я вот просто представил..Битки добыли допустим 99% через несколько лет,далее-запускается компания что этот актив устарел,добывать его-естественно уже не выгодно,даже при ценах 60-70тыс..Применения как платежное средство-он не нашел...Ценность его-чисто притянута за уши и базировалась за счет затрат,израсходованных на его добычу.Что он,для чего и зачем теперь??? Никто объяснить не может.А время идет-теперь,допустим в 2029году- это вообще древность галимая.В итоге,миллионы ослов остаются с кучей какого непонятного оборудования,на котором распухли только компании его изготовившие,а теперь оно никому и накуй не впало..А так же миллионы ослов инвестировавшие в эти непонятные коды,но даже сами в определенный момент,не понимающие-зачем и для чего.В итоге-цена сдувается,либо замещается чем то более продвинутым,производным,с другим способом майнинга-добычи-не знаю чего...Потому что как только в этом сегменте добыча сойдет на нет,может сойти на нет сам биткоин.Движение-это жизнь,бизнес-это движение,а не застой и ретро
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osafly
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:05
osafly
не так и долго ждать осталось что бы проверить. через 14 месяцев - после халвинга.
при цене битка 25К его добыча на самом современном оборудовании что есть на сегодня будет покрывать только затраты на электричество (при цене 0.045 центов за кВт).
например у нас в стране добыча не будет даже электричество покрывать после халвинга (у нас сейчас 0.072 бакса за 1 кВт)
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
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mephala
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:05
mephala написав:
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
ты наивный...биток 35К очень вероятно возьмёт через неск месяцев.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:08
Кучинелли написав: mephala написав:
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
ты наивный...биток 35К очень вероятно возьмёт через неск месяцев.
Тоже ожидаю в этом году.
Нынешнее снижение использовал для донабора позиции...
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SAndriy1
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:26
Кучинелли написав: mephala написав:
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
ты наивный...биток 35К очень вероятно возьмёт через неск месяцев.
35К это только покрытие затрат на электричество после халвинга. при цене электричества 7,2 цента (у нас в стране).
что бы окупить оборудование хотя бы за 2 года, после халвинга, цена должна подняться до 60К. опять же при цене электричества 7,2 цента (у нас в стране).
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mephala
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:49
Кучинелли написав: mephala написав:
что бы покрыть только одно электричество биток должен будет подняться после халвинга до 35К.
ты наивный...биток 35К очень вероятно возьмёт через неск месяцев.
100% Биткоин закроет незакрытый гэп в районе 35К,сделает "удар электрошокером" по типу отскока дохлого кота для альты и потом....потом все дружно пойдем обновлять свои минимумы перед халвингом..Доминация епнется %до 60,это будет такой хардкор,от которого многие поседеют..Ну,а дальше...придет утро и день,после темной ночи.Готовьтесь!
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osafly
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 20:54
vitaxa2006 написав:
вот закупиться надо по 26к
уже был бы +
кецик па 26200 продал - рано
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чик
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