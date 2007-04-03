Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:56

Кучинелли написав: Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы. Обвалить цену сможет только или отказ от этого актива или его замещение-смещение другим активом.Пока вероятности сего малы.

Двайте подумаем логически.Я вот просто представил..Битки добыли допустим 99% через несколько лет,далее-запускается компания что этот актив устарел,добывать его-естественно уже не выгодно,даже при ценах 60-70тыс..Применения как платежное средство-он не нашел...Ценность его-чисто притянута за уши и базировалась за счет затрат,израсходованных на его добычу.Что он,для чего и зачем теперь??? Никто объяснить не может.А время идет-теперь,допустим в 2029году- это вообще древность галимая.В итоге,миллионы ослов остаются с кучей какого непонятного оборудования,на котором распухли только компании его изготовившие,а теперь оно никому и накуй не впало..А так же миллионы ослов инвестировавшие в эти непонятные коды,но даже сами в определенный момент,не понимающие-зачем и для чего.В итоге-цена сдувается,либо замещается чем то более продвинутым,производным,с другим способом майнинга-добычи-не знаю чего...Потому что как только в этом сегменте добыча сойдет на нет,может сойти на нет сам биткоин.Движение-это жизнь,бизнес-это движение,а не застой и ретро