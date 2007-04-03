|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 09:44
в крайней аналитике дж 50/50. на всякий случай продал ешо чуток па 26800, остальное оставил на ожидаемый им отскок 27-28+. на откуп апять поставил па 25-24, а может вернёмся поручик...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7178
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6189 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nazarkino
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|105839
|248978440
|
Суб 17 чер, 2023 01:16
Zebra
|
|7975
|22902705
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95406
|