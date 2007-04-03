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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 09:44
в крайней аналитике дж 50/50. на всякий случай продал ешо чуток па 26800, остальное оставил на ожидаемый им отскок 27-28+. на откуп апять поставил па 25-24, а может вернёмся поручик...
Додано: Суб 17 чер, 2023 11:40
sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
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