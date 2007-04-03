Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 09:44
в крайней аналитике от
дж
50/50.
Первый уровень - 26100, далее 26500, ну а максимальный позитив - 26800. После этого могут и финальную встряску к 24000 устроить, а могут и нет. Тут уж я не знаю.
на всякий случай продал ешо чуток па 26800, остальное оставил на ожидаемый им отскок 27-28+. на откуп апять поставил па 25-24, а может вернёмся поручик...
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в Суб 17 чер, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 чер, 2023 11:40
sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
Shummi
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Додано: Суб 17 чер, 2023 12:43
Shummi через Турцию
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Додано: Суб 17 чер, 2023 19:57
Shummi написав: sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
оригинальным не буду как только могу обменки посоветовать
https://www.bestchange.ru/dollar-cash-t ... trc20.html
или
https://kurs.expert/ru/obmen/nal.usd/usdt.trc-20/
В Грузии если не обманывают обмен 1:1
sergia
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Додано: Суб 17 чер, 2023 23:15
"новости" от
дж по ETF и много всего, кто ещё не в курсе...
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