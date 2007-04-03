sergia Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы. Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
Shummi написав:sergia Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы. Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
Shummi написав:sergia Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы. Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
Shummi написав:sergia Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы. Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT.
Ага Турция и Грузия светит приятно) Но завести туда бабок, весь профит и пройдет((((( Эх
с пачками долляров кататься по незнакомым странам такое себе занятие. На bestchange откройте двойной обмен, там есть варианты и с меньшей комиссией. Только что смотрел, если Киев через монету LTC можно выйти на комис 1,5%