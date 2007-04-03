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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3283328432853286
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 09:44

в крайней аналитике от дж 50/50.
Первый уровень - 26100, далее 26500, ну а максимальный позитив - 26800. После этого могут и финальную встряску к 24000 устроить, а могут и нет. Тут уж я не знаю.
на всякий случай продал ешо чуток па 26800, остальное оставил на ожидаемый им отскок 27-28+. на откуп апять поставил па 25-24, а может вернёмся поручик...
Востаннє редагувалось чик в Суб 17 чер, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:40

sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT. :shock:
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:43

Shummi

через Турцию
Netz
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:57

  Shummi написав:sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT. :shock:

оригинальным не буду как только могу обменки посоветовать https://www.bestchange.ru/dollar-cash-t ... trc20.html или https://kurs.expert/ru/obmen/nal.usd/usdt.trc-20/
В Грузии если не обманывают обмен 1:1
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:15

"новости" от дж по ETF и много всего, кто ещё не в курсе...
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:07

  sergia написав:
  Shummi написав:sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT. :shock:

оригинальным не буду как только могу обменки посоветовать https://www.bestchange.ru/dollar-cash-t ... trc20.html или https://kurs.expert/ru/obmen/nal.usd/usdt.trc-20/
В Грузии если не обманывают обмен 1:1

Ага Турция и Грузия светит приятно) Но завести туда бабок, весь профит и пройдет((((( Эх :o
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:28

  Shummi написав:
  sergia написав:
  Shummi написав:sergia
Я так понял так везде. 2,7 % уже капец, я думал через Польшу завести USDT на Банан, но смотрю там такие же тарифы.
Может кто подскажет наиболее дешевый способ не сейчас обменять живые баксы на USDT. :shock:

оригинальным не буду как только могу обменки посоветовать https://www.bestchange.ru/dollar-cash-t ... trc20.html или https://kurs.expert/ru/obmen/nal.usd/usdt.trc-20/
В Грузии если не обманывают обмен 1:1

Ага Турция и Грузия светит приятно) Но завести туда бабок, весь профит и пройдет((((( Эх :o

с пачками долляров кататься по незнакомым странам такое себе занятие. На bestchange откройте двойной обмен, там есть варианты и с меньшей комиссией. Только что смотрел, если Киев через монету LTC можно выйти на комис 1,5%
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 22:32

манипуль развлекается, когда все ждали вниз поновой повыбивал стопы. биток с бирж выводят, у амеров за неделю из банков вывели 80ярдов баксов - куда пойдём х.з. :?
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 09:23

  чик написав:манипуль развлекается, когда все ждали вниз поновой повыбивал стопы. биток с бирж выводят, у амеров за неделю из банков вывели 80ярдов баксов - куда пойдём х.з. :?

Так будем же готовы к обоим вариантам! Упадет - докупим, подрастет - немного продадим! :D
SAndriy1
 
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