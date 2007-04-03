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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:31
Халвинг, ты где? Люди уже есть хотят.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:16
чик написав:
[b]
усегда готов(с)...
Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
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Кучинелли
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:12
Кучинелли написав: чик написав:
[b]
усегда готов(с)...
Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать
ордерок на 28 стоит - чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
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