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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:31
Халвинг, ты где? Люди уже есть хотят.
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Dr_English
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:16
чик написав:
[b]
усегда готов(с)...
Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
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Кучинелли
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:12
Кучинелли написав: чик написав:
усегда готов(с)...
Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать
ордерок на 28 стоит
- чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
уже не стоит
Востаннє редагувалось чик
в Вів 20 чер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:31
чик написав: Кучинелли написав: чик написав:
усегда готов(с)...
Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать
ордерок на 28 стоит
- чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
уже не стоит
уже допрыгнули
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sergia
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:35
чик написав: Кучинелли написав: чик написав:
усегда готов(с)...
Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать
ордерок на 28 стоит
- чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
уже не стоит
Уже 28100 на Бинансе показывает! И кто-то хочет стопы шортистов на 28500 собрать!
Я поэтому и писал про готовность к обоим вариантам - все так быстро меняется! В прошлый четверг брал по 25, а в чатах писали про поход на 24 и вот на тебе - уже 28! Только сам на свой страх и риск решай и делай!
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SAndriy1
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:36
Я смотрю на происходящие движения по другому.тут важны не цифры, а общий план, ход событий.А он определяется основным сценарием.Повторю - основным.Но конечно может случиться и не основной.Я придерживаюсь основного, по которому счас мы во 2й волне коррекционной.Она может усложняться, петлять, принимать разные виды - фигуры.Но после неё всё равно будет 3я значительная ростовая волна.Почему я и выступал тут за 35.Т е сливаться в расчёте на откуп глубоко внизу по моему плану нет смысла.Просто поторговать на сопротивлениях и поддержках - это да, чтобы увеличить число монет перед походом вверх.Но ещё раз повторюсь - счас никто не знает как сложно будет развиваться эта 2я волна, она может просесть и до 23, а может уже и вниз не ходить.Ведь сиплый прёт вверх, ставку прекратили повышать.Генслеру дали хороший отпор.Т е криптофон очень положительный.
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Кучинелли
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:43
Кучинелли написав:
она может просесть и до 23, а может уже и вниз не ходить.
расставил ордера на откуп от 26500 и ниже. не дадут откат бум брать па 30 и продавать па 35. наш прынцып "торговли" непоколебим - главное не в минус
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чик
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