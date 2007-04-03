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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3284328532863287
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:31

Халвинг, ты где? Люди уже есть хотят. :)
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:16

  чик написав:[b]
усегда готов(с)...


Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:12

  Кучинелли написав:
  чик написав:усегда готов(с)...


Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)

ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать :mrgreen: ордерок на 28 стоит - чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
уже не стоит :wink:
Востаннє редагувалось чик в Вів 20 чер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:31

  чик написав:
  Кучинелли написав:
  чик написав:усегда готов(с)...


Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать :mrgreen: ордерок на 28 стоит - чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
уже не стоит :wink:

уже допрыгнули :mrgreen:
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:35

  чик написав:
  Кучинелли написав:
  чик написав:усегда готов(с)...


Ваше политическое кредо? — Всегда!(c)
ну шо, погнали? все "мои" трейдуны мовчать :mrgreen: ордерок на 28 стоит - чуток не допрыгнули, а па 27500 трохи продал...
уже не стоит :wink:

Уже 28100 на Бинансе показывает! И кто-то хочет стопы шортистов на 28500 собрать!
Я поэтому и писал про готовность к обоим вариантам - все так быстро меняется! В прошлый четверг брал по 25, а в чатах писали про поход на 24 и вот на тебе - уже 28! Только сам на свой страх и риск решай и делай!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:36

Я смотрю на происходящие движения по другому.тут важны не цифры, а общий план, ход событий.А он определяется основным сценарием.Повторю - основным.Но конечно может случиться и не основной.Я придерживаюсь основного, по которому счас мы во 2й волне коррекционной.Она может усложняться, петлять, принимать разные виды - фигуры.Но после неё всё равно будет 3я значительная ростовая волна.Почему я и выступал тут за 35.Т е сливаться в расчёте на откуп глубоко внизу по моему плану нет смысла.Просто поторговать на сопротивлениях и поддержках - это да, чтобы увеличить число монет перед походом вверх.Но ещё раз повторюсь - счас никто не знает как сложно будет развиваться эта 2я волна, она может просесть и до 23, а может уже и вниз не ходить.Ведь сиплый прёт вверх, ставку прекратили повышать.Генслеру дали хороший отпор.Т е криптофон очень положительный.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:она может просесть и до 23, а может уже и вниз не ходить.

расставил ордера на откуп от 26500 и ниже. не дадут откат бум брать па 30 и продавать па 35. наш прынцып "торговли" непоколебим - главное не в минус :)
альты, которые не попали под раздачу надеюсь тоже когда нить должны подрасти - типа лайт, зек, монеро и т.п.
проверил "финансы" у мну ще е остатки купленные па 26500-26т. :o
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 07:34

  Dr_English написав:Халвинг, ты где? Люди уже есть хотят. :)

Вселенная все слышит - вот вам перекус, чтобы дотянуть до халвинга! :)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:27

Почему ВСН так рванул? Какие-то новости?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:52

  Кучинелли написав:Я смотрю на происходящие движения по другому.тут важны не цифры, а общий план, ход событий.А он определяется основным сценарием.Повторю - основным.Но конечно может случиться и не основной.Я придерживаюсь основного, по которому счас мы во 2й волне коррекционной.Она может усложняться, петлять, принимать разные виды - фигуры.Но после неё всё равно будет 3я значительная ростовая волна.Почему я и выступал тут за 35.Т е сливаться в расчёте на откуп глубоко внизу по моему плану нет смысла.Просто поторговать на сопротивлениях и поддержках - это да, чтобы увеличить число монет перед походом вверх.Но ещё раз повторюсь - счас никто не знает как сложно будет развиваться эта 2я волна, она может просесть и до 23, а может уже и вниз не ходить.Ведь сиплый прёт вверх, ставку прекратили повышать.Генслеру дали хороший отпор.Т е криптофон очень положительный.

Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?
SAndriy1
 
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