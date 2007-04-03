Додано: Вів 20 чер, 2023 22:36

Я смотрю на происходящие движения по другому.тут важны не цифры, а общий план, ход событий.А он определяется основным сценарием.Повторю - основным.Но конечно может случиться и не основной.Я придерживаюсь основного, по которому счас мы во 2й волне коррекционной.Она может усложняться, петлять, принимать разные виды - фигуры.Но после неё всё равно будет 3я значительная ростовая волна.Почему я и выступал тут за 35.Т е сливаться в расчёте на откуп глубоко внизу по моему плану нет смысла.Просто поторговать на сопротивлениях и поддержках - это да, чтобы увеличить число монет перед походом вверх.Но ещё раз повторюсь - счас никто не знает как сложно будет развиваться эта 2я волна, она может просесть и до 23, а может уже и вниз не ходить.Ведь сиплый прёт вверх, ставку прекратили повышать.Генслеру дали хороший отпор.Т е криптофон очень положительный.