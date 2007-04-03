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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3285328632873288
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?


Раньше, горизонт - месяцы.И предхалвингового роста как бы и не должно быть.Обычно рост Послехалвинговый.Это у лайткоина рост предхалвинговый.Конечно будут играть все факторы вместе.Но волновой анализ очень часто даёт заранее понять продолжение (с вероятностью 70+%).Если ещё подробней, то должны видеть заходную пятёрку, потом коррекцию на 0,5-0,618 в составе 2й волны, а потом ещё пятёрку в составе 3й волны.Пока что есть соблюдение всех правил, поэтому есть и надежда.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:01

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?


Раньше, горизонт - месяцы.И предхалвингового роста как бы и не должно быть.Обычно рост Послехалвинговый.Это у лайткоина рост предхалвинговый.Конечно будут играть все факторы вместе.Но волновой анализ очень часто даёт заранее понять продолжение (с вероятностью 70+%).Если ещё подробней, то должны видеть заходную пятёрку, потом коррекцию на 0,5-0,618 в составе 2й волны, а потом ещё пятёрку в составе 3й волны.Пока что есть соблюдение всех правил, поэтому есть и надежда.

Неправильно выразился - постхалвинговый рост! Но вы все правильно поняли!
Спасибо за ответ!
SAndriy1
 
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