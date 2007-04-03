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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 чер, 2023 11:52
SAndriy1 написав:
Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?
Раньше, горизонт - месяцы.И предхалвингового роста как бы и не должно быть.Обычно рост Послехалвинговый.Это у лайткоина рост предхалвинговый.Конечно будут играть все факторы вместе.Но волновой анализ очень часто даёт заранее понять продолжение (с вероятностью 70+%).Если ещё подробней, то должны видеть заходную пятёрку, потом коррекцию на 0,5-0,618 в составе 2й волны, а потом ещё пятёрку в составе 3й волны.Пока что есть соблюдение всех правил, поэтому есть и надежда.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 16:01
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?
Раньше, горизонт - месяцы.И предхалвингового роста как бы и не должно быть.Обычно рост Послехалвинговый.Это у лайткоина рост предхалвинговый.Конечно будут играть все факторы вместе.Но волновой анализ очень часто даёт заранее понять продолжение (с вероятностью 70+%).Если ещё подробней, то должны видеть заходную пятёрку, потом коррекцию на 0,5-0,618 в составе 2й волны, а потом ещё пятёрку в составе 3й волны.Пока что есть соблюдение всех правил, поэтому есть и надежда.
Неправильно выразился - постхалвинговый рост! Но вы все правильно поняли!
Спасибо за ответ!
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SAndriy1
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:33
Ну вот, как резко всё меняется.Отметить нужно то, что график к альтам супер перепроданный.Если биток так же резко не станет падать, а перейдёт во флет, то все понимают, что будет альтсезон.Пока альты растут за битком, но К битку в минимальных значениях.31300 может послужить остановкой или разворотом.А если проскочим, ну значит...кто продал по 27500-28000...не угадал
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:36
ishvara написав:
Почему ВСН так рванул? Какие-то новости?
Не уверен, что за ним уже кто то следит.Эта монета уже никому не нужна, её просто поддерживает ММ, даже не знаю чем и как.Также как и многие другие монеты, совершенно уже бесполезные.
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