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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3285328632873288
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?


Раньше, горизонт - месяцы.И предхалвингового роста как бы и не должно быть.Обычно рост Послехалвинговый.Это у лайткоина рост предхалвинговый.Конечно будут играть все факторы вместе.Но волновой анализ очень часто даёт заранее понять продолжение (с вероятностью 70+%).Если ещё подробней, то должны видеть заходную пятёрку, потом коррекцию на 0,5-0,618 в составе 2й волны, а потом ещё пятёрку в составе 3й волны.Пока что есть соблюдение всех правил, поэтому есть и надежда.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 16:01

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:Это волна (третья) может быть предхалвинговым ростом или она по времени значительно раньше?


Раньше, горизонт - месяцы.И предхалвингового роста как бы и не должно быть.Обычно рост Послехалвинговый.Это у лайткоина рост предхалвинговый.Конечно будут играть все факторы вместе.Но волновой анализ очень часто даёт заранее понять продолжение (с вероятностью 70+%).Если ещё подробней, то должны видеть заходную пятёрку, потом коррекцию на 0,5-0,618 в составе 2й волны, а потом ещё пятёрку в составе 3й волны.Пока что есть соблюдение всех правил, поэтому есть и надежда.

Неправильно выразился - постхалвинговый рост! Но вы все правильно поняли!
Спасибо за ответ!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:33

Ну вот, как резко всё меняется.Отметить нужно то, что график к альтам супер перепроданный.Если биток так же резко не станет падать, а перейдёт во флет, то все понимают, что будет альтсезон.Пока альты растут за битком, но К битку в минимальных значениях.31300 может послужить остановкой или разворотом.А если проскочим, ну значит...кто продал по 27500-28000...не угадал :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:36

  ishvara написав:Почему ВСН так рванул? Какие-то новости?


Не уверен, что за ним уже кто то следит.Эта монета уже никому не нужна, её просто поддерживает ММ, даже не знаю чем и как.Также как и многие другие монеты, совершенно уже бесполезные.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:50

  Кучинелли написав:кто продал по 27500-28000...не угадал :)

прально сформулировал, бо сит с этими секами и прочей хренью была неопределённая. сколько гуру плачутся, шо их поимели, а ликвидаций на графиках :shock: пока просто меньше заработок, чем мог быть и апять же блин ставил всё па 30 на продаж, а потом размазал по частям - надо было меньше суетиться и доверять своей чуйке...
читаю: стоимость битка в стейблах на бинансе скакнула выше 138т. и кто то успел продать 62.22битка 8) а новограц свистит шо курс битка в конечном счёте достигнет полляма...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:50

  Кучинелли написав:
  ishvara написав:Почему ВСН так рванул? Какие-то новости?


Не уверен, что за ним уже кто то следит.Эта монета уже никому не нужна, её просто поддерживает ММ, даже не знаю чем и как.Также как и многие другие монеты, совершенно уже бесполезные.


Полезность в крипте понятие относительное, сегодня полезная, а завтра - укатали в 0. По мне так форки биткоина типа BCH и LTC имеют определенное право на существование. А движения в цене - это всегда дело рук ММ, какую монету не возьми.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:38

Я по 29к в среднем вышел. Больше +10% за 2 дня, уже очень хорошо, вряд ли дед выше 30к закрепится и дальше пойдёт. Набирал на спуске от 26к до 25к, так что вообще отличный результат.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:вряд ли дед выше 30к закрепится и дальше пойдёт


давай проверим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  ishvara написав:Полезность в крипте понятие относительное, сегодня полезная, а завтра - укатали в 0. По мне так форки биткоина типа BCH и LTC имеют определенное право на существование. А движения в цене - это всегда дело рук ММ, какую монету не возьми.


Крипта - это общее название.Имеет значение - какая крипта.В этом суть.Если лайт позиционируется как ц серебро плюс средство расчётов.Кеша тоже пытался на средство расчётов потянуть.Но у них у обоих не получилось.Всплески обычно случаются , когда в новостях появляется, что монета будет использована в какой нить сети для расчётов.Рывок...и обратно, т к или потом опровержение или на новости слили лохам и ждите лет этак 5-6 :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

[quote="5589548:чик"]читаю: стоимость битка в стейблах на бинансе скакнула выше 138т. и кто то успел продать 62.22битка

Это на Бинанс US было, какой то х рен по маркету влупил...и получил своё :)
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