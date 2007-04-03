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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3286328732883289
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

FTT - наша песня хороша, начинай сначала....
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:03

  SAndriy1 написав:FTT - наша песня хороша, начинай сначала....


Я слил всё это добро.Дальше держать и крутить побаиваюсь, может и ошибаюсь.Я много прочёл о фтх и перспективах перезапуска.Расскажу только то, что меня напрягает.Чтобы перезапустить биржу посчитали, что нужно инвестиций 250 лимонов.И уже есть кандидаты.Тогда вопрос - а останется ли старый токен на новой бирже :?: Да, у биржи две трети токенов, но ведь ещё одна треть у Бинанса и других пользователей.А они как бы ничего не инвестируют.Я бы на месте инвесторов выпустил новый токен.Старый просто болтался бы, т к сжечь его как бы права нет ниу кого, но он просто может стать невостребованным.Но это только мысли вслух, может и оставят старый в ходу.Скоро в середине июля будет решение.Вот счас стопы за 1,2 впарили и могут свалиться.Но могут и финальный поход к 2,5-3 сделать в коридоре.Короче инсайда почти нет, твиттер с 25 апреля не обновляется, поэтому сложно угадать.Но мне фтт дал уже очень много.Я в рывках вверх сливал и брал другие монеты.Потом снизу опять его добирал и на след рывке опять сливал.Да, не на самых макс мин, но без вложений доп денег увеличил число других монет раза в 2.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:45

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:FTT - наша песня хороша, начинай сначала....


Я слил всё это добро.Дальше держать и крутить побаиваюсь, может и ошибаюсь.Я много прочёл о фтх и перспективах перезапуска.Расскажу только то, что меня напрягает.Чтобы перезапустить биржу посчитали, что нужно инвестиций 250 лимонов.И уже есть кандидаты.Тогда вопрос - а останется ли старый токен на новой бирже :?: Да, у биржи две трети токенов, но ведь ещё одна треть у Бинанса и других пользователей.А они как бы ничего не инвестируют.Я бы на месте инвесторов выпустил новый токен.Старый просто болтался бы, т к сжечь его как бы права нет ниу кого, но он просто может стать невостребованным.Но это только мысли вслух, может и оставят старый в ходу.Скоро в середине июля будет решение.Вот счас стопы за 1,2 впарили и могут свалиться.Но могут и финальный поход к 2,5-3 сделать в коридоре.Короче инсайда почти нет, твиттер с 25 апреля не обновляется, поэтому сложно угадать.Но мне фтт дал уже очень много.Я в рывках вверх сливал и брал другие монеты.Потом снизу опять его добирал и на след рывке опять сливал.Да, не на самых макс мин, но без вложений доп денег увеличил число других монет раза в 2.

Сегодня по лимитке продался по 1,15 купленный по 0,8!
На балансе осталось 245 токенов - оставил их на будущее. Или продадутся по 1,48, или на память останутся - они заработаны на торговле этим токеном))) но дал он немало
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:51

SAndriy1

Не знаю, что ты думаешь о перспективах.А я склонен к сценарию Паши, если не видел, вот посмотри https://www.youtube.com/watch?v=bYj2KJphgyk
Кучинелли
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  #<1 ... 3286328732883289
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