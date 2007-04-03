Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:03

SAndriy1 написав: FTT - наша песня хороша, начинай сначала.... FTT - наша песня хороша, начинай сначала....

Я слил всё это добро.Дальше держать и крутить побаиваюсь, может и ошибаюсь.Я много прочёл о фтх и перспективах перезапуска.Расскажу только то, что меня напрягает.Чтобы перезапустить биржу посчитали, что нужно инвестиций 250 лимонов.И уже есть кандидаты.Тогда вопрос - а останется ли старый токен на новой биржеДа, у биржи две трети токенов, но ведь ещё одна треть у Бинанса и других пользователей.А они как бы ничего не инвестируют.Я бы на месте инвесторов выпустил новый токен.Старый просто болтался бы, т к сжечь его как бы права нет ниу кого, но он просто может стать невостребованным.Но это только мысли вслух, может и оставят старый в ходу.Скоро в середине июля будет решение.Вот счас стопы за 1,2 впарили и могут свалиться.Но могут и финальный поход к 2,5-3 сделать в коридоре.Короче инсайда почти нет, твиттер с 25 апреля не обновляется, поэтому сложно угадать.Но мне фтт дал уже очень много.Я в рывках вверх сливал и брал другие монеты.Потом снизу опять его добирал и на след рывке опять сливал.Да, не на самых макс мин, но без вложений доп денег увеличил число других монет раза в 2.