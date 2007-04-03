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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
FTT - наша песня хороша, начинай сначала....
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:03
Я слил всё это добро.Дальше держать и крутить побаиваюсь, может и ошибаюсь.Я много прочёл о фтх и перспективах перезапуска.Расскажу только то, что меня напрягает.Чтобы перезапустить биржу посчитали, что нужно инвестиций 250 лимонов.И уже есть кандидаты.Тогда вопрос - а останется ли старый токен на новой бирже Да, у биржи две трети токенов, но ведь ещё одна треть у Бинанса и других пользователей.А они как бы ничего не инвестируют.Я бы на месте инвесторов выпустил новый токен.Старый просто болтался бы, т к сжечь его как бы права нет ниу кого, но он просто может стать невостребованным.Но это только мысли вслух, может и оставят старый в ходу.Скоро в середине июля будет решение.Вот счас стопы за 1,2 впарили и могут свалиться.Но могут и финальный поход к 2,5-3 сделать в коридоре.Короче инсайда почти нет, твиттер с 25 апреля не обновляется, поэтому сложно угадать.Но мне фтт дал уже очень много.Я в рывках вверх сливал и брал другие монеты.Потом снизу опять его добирал и на след рывке опять сливал.Да, не на самых макс мин, но без вложений доп денег увеличил число других монет раза в 2.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:45
Сегодня по лимитке продался по 1,15 купленный по 0,8!
На балансе осталось 245 токенов - оставил их на будущее. Или продадутся по 1,48, или на память останутся - они заработаны на торговле этим токеном))) но дал он немало
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:51
SAndriy1
Не знаю, что ты думаешь о перспективах.А я склонен к сценарию Паши, если не видел, вот посмотри
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:11
Глобально согласен. Меня интересует выход цены за 2 доллара, а это зависит от ММ (сколько он еще монет впарить хочет и куда цену прийдется для этого забросить)
Додано: Суб 24 чер, 2023 06:51
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
кто то поднял на кеше? хотел накануне взять, но обламался прочитав-посмотрев аналитиков и 40% мимо лишний раз убедился - надо слышать себя...
заодно проверил недавние прогнозы ведущих трейдунов по битку, практически все топили за 24-20, а рост максимум 28.
Додано: Суб 24 чер, 2023 09:18
Как я вас понимаю)) Сам вышел по 27400, если б знал, что будет ретест хая от 14 апреля, то решение своего вопроса придержал бы на 2 месяца. Но, то такое. Вот, думаю после Нового года попробовать снова залезть, но уже только в биток. Типа, накануне халвинга в апреле 2024 г. Как думаете, будет пролив вниз перед халвингом? Наподобие, как было в марте 2020 г.? Вот в 2016 г. не помню, был пролив накануне или нет? Может кто помнит или знает?
Додано: Суб 24 чер, 2023 09:23
чик Я набирал понемногу ВСН последний год, сейчас продал около 10%, вот думаю, может больше продать или подождать более интересных уровней.
Додано: Суб 24 чер, 2023 09:52
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
без понятия - обычный хомяк. если бы у меня был всн, слил бы вчера половину как минимум...
читаю новости, шо приходят на мобилу, хотя нигде не подписан один из сек грит шо рипл укатают в 0 и его вообще не станет, другой магнат предрекает выигрыш в суде и рост до 20000т. в этом году и такая хрень со всеми "прогнозами"...
Додано: Суб 24 чер, 2023 12:29
Пока сценарий идёт вниз.Собственно я доволен, что вышел из фтт и взял взамен др монеты, в частности нир и жмт, они пошли вверх а фтт вниз.Конечно возможен рывок и до 3, но тут реально нужно чтобы кто то его покупал.Новостями о перезапуске могут подбросить, но не дай Бог будет упомянуто о новой монете, то старой кирдык...
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