Додано: Суб 24 чер, 2023 12:36

ishvara написав: чик Я набирал понемногу ВСН последний год, сейчас продал около 10%, вот думаю, может больше продать или подождать более интересных уровней. Я набирал понемногу ВСН последний год, сейчас продал около 10%, вот думаю, может больше продать или подождать более интересных уровней.

Вот всё, что я нашёл по кешеКонкретно BCH в этой ситуации подтолкнул старт EDX Markets, поддерживаемой Fidelity, Charles Schwab и Citadel. Как было заявлено, EDX будет изначально поддерживать только четыре криптовалюты — BTC, ETH, LTC и BCH.Неизвестно, будет ли рост BCH подхвачен более широкими бычьими настроениями. Но если это произойдет, то форк биткоина вполне может нацелиться на ценовой уровень в $200.С другой стороны, зона $100 для криптовалюты остается ключевой областью поддержки, которая может действовать как уровень перезагрузки спроса.Подробнее читайте:Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на iSpaceВ сумме, вообще непонятно, какие причины могли кого то вообще сподвигнуть покупать его.Мы все когда что нибудь покупаем, оцениваем - зачем мы это делаем, что есть хорошего в покупке, для чего оно нужно.И т д.Я не могу придумать даже напрягаясь, для чего и зачем нужно было покупать кешуЧто могу сказать1 - и палка раз в год стреляет2 - ММ дождался хоть какой инфоповод сбросить это г..но