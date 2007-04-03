Вот всё, что я нашёл по кеше
Конкретно BCH в этой ситуации подтолкнул старт EDX Markets, поддерживаемой Fidelity, Charles Schwab и Citadel. Как было заявлено, EDX будет изначально поддерживать только четыре криптовалюты — BTC, ETH, LTC и BCH.
Неизвестно, будет ли рост BCH подхвачен более широкими бычьими настроениями. Но если это произойдет, то форк биткоина вполне может нацелиться на ценовой уровень в $200.
С другой стороны, зона $100 для криптовалюты остается ключевой областью поддержки, которая может действовать как уровень перезагрузки спроса.
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В сумме, вообще непонятно, какие причины могли кого то вообще сподвигнуть покупать его.Мы все когда что нибудь покупаем, оцениваем - зачем мы это делаем, что есть хорошего в покупке, для чего оно нужно.И т д.Я не могу придумать даже напрягаясь, для чего и зачем нужно было покупать кешу Что могу сказать
1 - и палка раз в год стреляет
2 - ММ дождался хоть какой инфоповод сбросить это г..но