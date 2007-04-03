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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3287328832893290
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:36

  ishvara написав:чик Я набирал понемногу ВСН последний год, сейчас продал около 10%, вот думаю, может больше продать или подождать более интересных уровней.


Вот всё, что я нашёл по кеше

Конкретно BCH в этой ситуации подтолкнул старт EDX Markets, поддерживаемой Fidelity, Charles Schwab и Citadel. Как было заявлено, EDX будет изначально поддерживать только четыре криптовалюты — BTC, ETH, LTC и BCH.

Неизвестно, будет ли рост BCH подхвачен более широкими бычьими настроениями. Но если это произойдет, то форк биткоина вполне может нацелиться на ценовой уровень в $200.

С другой стороны, зона $100 для криптовалюты остается ключевой областью поддержки, которая может действовать как уровень перезагрузки спроса.
Подробнее читайте: https://ispace.news/news/bitcoin-cash-stal/
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В сумме, вообще непонятно, какие причины могли кого то вообще сподвигнуть покупать его.Мы все когда что нибудь покупаем, оцениваем - зачем мы это делаем, что есть хорошего в покупке, для чего оно нужно.И т д.Я не могу придумать даже напрягаясь, для чего и зачем нужно было покупать кешу :roll: Что могу сказать
1 - и палка раз в год стреляет
2 - ММ дождался хоть какой инфоповод сбросить это г..но
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:41

  чик написав:
  vitaxa2006 написав:Как думаете, будет пролив вниз перед халвингом? Наподобие, как было в марте 2020 г.?

без понятия - обычный хомяк. если бы у меня был всн, слил бы вчера половину как минимум...
читаю новости, шо приходят на мобилу, хотя нигде не подписан :? один из сек грит шо рипл укатают в 0 и его вообще не станет, другой магнат предрекает выигрыш в суде и рост до 20000т. в этом году и такая хрень со всеми "прогнозами"...


Чик - ты очень прав, новостной фон и сбивает.Для этого есть Теханализ.Тоже не 100%, но помогает обойти обманы новостей.
Витаха - ну ты забыл наверное, что в марте 2020 года была объявлена пандемия :!: А тогда получается, что должно случиться что то наподобие.Всё может быть, может ядерное чегой то, не дай Бог.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 13:41

  Кучинелли написав:Для этого есть Теханализ.Тоже не 100%, но помогает обойти обманы новостей.

то понятно, но от наездов сек и краха бирж он не обезопасит. сколько ташников влетает на этом и поэтому куча битка перетекает на холодные кошельки.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:51

  SAndriy1 написав:FTT - наша песня хороша, начинай сначала....

Вот же...меньше доллара взял опять это... :) Просто скачет лучше всех.Посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:59

вавка стрельнула на 50% надеюсь Amethystу свезло, вроде любит на ней кататься?
чик
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  #<1 ... 3287328832893290
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