ishvara написав:чик Я набирал понемногу ВСН последний год, сейчас продал около 10%, вот думаю, может больше продать или подождать более интересных уровней.
Вот всё, что я нашёл по кеше
Конкретно BCH в этой ситуации подтолкнул старт EDX Markets, поддерживаемой Fidelity, Charles Schwab и Citadel. Как было заявлено, EDX будет изначально поддерживать только четыре криптовалюты — BTC, ETH, LTC и BCH.
Неизвестно, будет ли рост BCH подхвачен более широкими бычьими настроениями. Но если это произойдет, то форк биткоина вполне может нацелиться на ценовой уровень в $200.
С другой стороны, зона $100 для криптовалюты остается ключевой областью поддержки, которая может действовать как уровень перезагрузки спроса. Подробнее читайте: https://ispace.news/news/bitcoin-cash-stal/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на iSpace
В сумме, вообще непонятно, какие причины могли кого то вообще сподвигнуть покупать его.Мы все когда что нибудь покупаем, оцениваем - зачем мы это делаем, что есть хорошего в покупке, для чего оно нужно.И т д.Я не могу придумать даже напрягаясь, для чего и зачем нужно было покупать кешу Что могу сказать 1 - и палка раз в год стреляет 2 - ММ дождался хоть какой инфоповод сбросить это г..но
vitaxa2006 написав:Как думаете, будет пролив вниз перед халвингом? Наподобие, как было в марте 2020 г.?
без понятия - обычный хомяк. если бы у меня был всн, слил бы вчера половину как минимум... читаю новости, шо приходят на мобилу, хотя нигде не подписан один из сек грит шо рипл укатают в 0 и его вообще не станет, другой магнат предрекает выигрыш в суде и рост до 20000т. в этом году и такая хрень со всеми "прогнозами"...
Чик - ты очень прав, новостной фон и сбивает.Для этого есть Теханализ.Тоже не 100%, но помогает обойти обманы новостей. Витаха - ну ты забыл наверное, что в марте 2020 года была объявлена пандемия А тогда получается, что должно случиться что то наподобие.Всё может быть, может ядерное чегой то, не дай Бог.
чик написав:вавка стрельнула на 50% надеюсь Amethystу свезло, вроде любит на ней кататься?
Тоже обратил внимание.Но давай честно признаемся, что заранее покупать что вейвс что кешу и предугадать их рывок было просто безрассудно.Обычно эти монеты у тех, кто в них застрял в большом минусе и не хочет фиксить убыток.И как правило эти рывки ММ даёт так, что в безубыток толпа выйти не может.
Amethyst солянка с шибастиком у мну тоже застряли и ешо куча альтов - надежда умирает последней Кучинелли а всн даже не знаю, видимо что то из приведённой тобой ссылки читал до этого и хотел рискнуть, но обломался...