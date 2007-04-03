Додано: Нед 25 чер, 2023 12:15

чик написав: Кучинелли

если бы взял, то сразу слил бы в прибыль всё. мне гамна итак хватет...

в тот день мог взять па 80 и поставил бы на 150 большую часть, остальное слил бы на 190+- как бонус. если бы взял, то сразу слил бы в прибыль всё. мне гамна итак хватет...в тот день мог взять па 80 и поставил бы на 150 большую часть, остальное слил бы на 190+- как бонус.

Смотри, в чём разница . например подходов к монетам...например фтт и кеша.По кеше ты и сном и духом даже в кошмарном сне не мог догадаться, что будет памп и даст столько то процентов.Исходя из этого психология не позволяет участникам рынка покупать этот хлам.Его покупал Роджер потому, что он и его соратники знали и планировали этот памп.Они скопили монеты по 80-90 и пампанули.Сейчас идёт раздача верующим в 500 и т д.А в отличие от кеши напрмер фтт хоть и стрёмная монета. но чётко по графику видно, что накапливается и стреляет.Идёт приблизительный канал, в частности сейчас снизу 0,8-1 сверху 1,2-1,5.Пока нет каких то сильных фундаментальных новостей, цена ходит вверх-вниз.Т е снизу покупай, сверху продавай.И это происходит в течении неск дней , ну или недель.А кеша копился годами, чтобы сейчас отстрелить, и счастливчики упарили свои деньги в него надолго, вместо того, чтобы ими легко распоряжаться.