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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3288328932903291
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 11:49

Кучинелли
если бы взял, то сразу слил бы в прибыль всё. мне хлама итак хватет...
в тот день мог взять па 80 и поставил бы на 150 большую часть, остальное слил бы на 190+- как бонус.
Востаннє редагувалось чик в Нед 25 чер, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:15

  чик написав:Кучинелли
если бы взял, то сразу слил бы в прибыль всё. мне гамна итак хватет...
в тот день мог взять па 80 и поставил бы на 150 большую часть, остальное слил бы на 190+- как бонус.


Смотри, в чём разница . например подходов к монетам...например фтт и кеша.По кеше ты и сном и духом даже в кошмарном сне не мог догадаться, что будет памп и даст столько то процентов.Исходя из этого психология не позволяет участникам рынка покупать этот хлам.Его покупал Роджер потому, что он и его соратники знали и планировали этот памп.Они скопили монеты по 80-90 и пампанули.Сейчас идёт раздача верующим в 500 и т д.А в отличие от кеши напрмер фтт хоть и стрёмная монета. но чётко по графику видно, что накапливается и стреляет.Идёт приблизительный канал, в частности сейчас снизу 0,8-1 сверху 1,2-1,5.Пока нет каких то сильных фундаментальных новостей, цена ходит вверх-вниз.Т е снизу покупай, сверху продавай.И это происходит в течении неск дней , ну или недель.А кеша копился годами, чтобы сейчас отстрелить, и счастливчики упарили свои деньги в него надолго, вместо того, чтобы ими легко распоряжаться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:19

ПС только глянул график кеши - так он около года был в накоплении.За это время на др монетах можно........... :shock:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:25

Лучше ФТТ только FTT. :D ММ дождался начала падения битка и погнал вверх.Опять всё движение не взял, зато частью из него выходил в NEER, а он тоже на новостях об алибаба поднялся.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:26

Многие ждут коррекцию до 28-29.Как бы очень вероятно.Но скорее или ещё ниже засадят или не дадут и на 32-33.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:24

  Кучинелли написав:Многие ждут коррекцию до 28-29.Как бы очень вероятно.Но скорее или ещё ниже засадят или не дадут и на 32-33.

Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было :D
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