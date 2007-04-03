Кучинелли
если бы взял, то сразу слил бы в прибыль всё. мне хлама итак хватет...
в тот день мог взять па 80 и поставил бы на 150 большую часть, остальное слил бы на 190+- как бонус.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 11:49
Кучинелли
если бы взял, то сразу слил бы в прибыль всё. мне хлама итак хватет...
в тот день мог взять па 80 и поставил бы на 150 большую часть, остальное слил бы на 190+- как бонус.
Востаннє редагувалось чик в Нед 25 чер, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:15
Смотри, в чём разница . например подходов к монетам...например фтт и кеша.По кеше ты и сном и духом даже в кошмарном сне не мог догадаться, что будет памп и даст столько то процентов.Исходя из этого психология не позволяет участникам рынка покупать этот хлам.Его покупал Роджер потому, что он и его соратники знали и планировали этот памп.Они скопили монеты по 80-90 и пампанули.Сейчас идёт раздача верующим в 500 и т д.А в отличие от кеши напрмер фтт хоть и стрёмная монета. но чётко по графику видно, что накапливается и стреляет.Идёт приблизительный канал, в частности сейчас снизу 0,8-1 сверху 1,2-1,5.Пока нет каких то сильных фундаментальных новостей, цена ходит вверх-вниз.Т е снизу покупай, сверху продавай.И это происходит в течении неск дней , ну или недель.А кеша копился годами, чтобы сейчас отстрелить, и счастливчики упарили свои деньги в него надолго, вместо того, чтобы ими легко распоряжаться.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:19
ПС только глянул график кеши - так он около года был в накоплении.За это время на др монетах можно...........
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:25
Лучше ФТТ только FTT. ММ дождался начала падения битка и погнал вверх.Опять всё движение не взял, зато частью из него выходил в NEER, а он тоже на новостях об алибаба поднялся.
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:26
Многие ждут коррекцию до 28-29.Как бы очень вероятно.Но скорее или ещё ниже засадят или не дадут и на 32-33.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:24
Додано: Пон 26 чер, 2023 23:10
По ФТТ писали, что биржа FTX смогла вернуть 7 млрд долларов ликвидных активов - может на этом скачок? Если да, то это еще не весь рост - может поддать жару!
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