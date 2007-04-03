|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 чер, 2023 18:41
ishvara написав:
У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?
Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1639
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|106013
|249137312
|
Вів 27 чер, 2023 18:46
Visky
|
|7975
|22903216
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95433
|
|