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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 чер, 2023 18:41
ishvara написав:
У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?
Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.
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Кучинелли
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:14
так лайт еще некуда не улетел, какие мысли по нему?
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alexanderbukin93
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Додано: Вів 27 чер, 2023 23:02
Кучинелли написав: ishvara написав:
У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?
Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.
Неплохой расчет, при битке 40к будет около 500 долл. Почему бы и нет, почти полпути уже прошли. До 300 вполне реально во всяком случае.
Мне тоже кажется, что следующим может быть лайткоин, честно говоря, думал, он полетит первым. Должен выстрелить. И насчет старой группы тоже согласен.
Если СЕК опять чего-нибудь не отчебучит...
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ishvara
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