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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3289329032913292
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 18:41

  ishvara написав:У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?


Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

так лайт еще некуда не улетел, какие мысли по нему?
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 23:02

  Кучинелли написав:
  ishvara написав:У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?


Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.


Неплохой расчет, при битке 40к будет около 500 долл. Почему бы и нет, почти полпути уже прошли. До 300 вполне реально во всяком случае.
Мне тоже кажется, что следующим может быть лайткоин, честно говоря, думал, он полетит первым. Должен выстрелить. И насчет старой группы тоже согласен.
Если СЕК опять чего-нибудь не отчебучит...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 06:29

alexanderbukin93
кто то малюет 100-500, а одного почитал там вообще 20-200т. :mrgreen: всё какабычна...
если бы не громкие заявы крупных игроков-инвесторов в крипту те же и всн и фтт и им подобные дальше лежали, колебались или падали, а та здесь только сча можно пробовать прилепить... Кучинелли то же самое постил, пока пампят на новостях, а как воно буде дали х.з. вайвес и т.п. на выходные подкинули - чистые манипуляции...
сча солану укатывают и делистят, а найдётся инфо повод будет как с фтт. тот же зефир через какие перетрубации прошёл за 5лет...
чик
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