Додано: Сер 28 чер, 2023 07:55

чик написав: alexanderbukin93

кто то малюет 100-500, а одного почитал там вообще 20-200т. всё какабычна...

если бы не громкие заявы крупных игроков-инвесторов в крипту те же и всн и фтт и им подобные дальше лежали, колебались или падали, а та здесь только сча можно пробовать прилепить... Кучинелли то же самое постил, пока пампят на новостях, а как воно буде дали х.з. вайвес и т.п. на выходные подкинули - чистые манипуляции...

сча солану укатывают и делистят, а найдётся инфо повод будет как с фтт. тот же зефир через какие перетрубации прошёл за 5лет... кто то малюет 100-500, а одного почитал там вообще 20-200т.всё какабычна...если бы не громкие заявы крупных игроков-инвесторов в крипту те же и всн и фтт и им подобные дальше лежали, колебались или падали, а та здесь только сча можно пробовать прилепить...то же самое постил, пока пампят на новостях, а как воно буде дали х.з. вайвес и т.п. на выходные подкинули - чистые манипуляции...сча солану укатывают и делистят, а найдётся инфо повод будет как с фтт. тот же зефир через какие перетрубации прошёл за 5лет...

Я слышал космические прогнозы про разные монеты, но это сколько надо туда влить, чтобы так цену поднять? Кто-то прогнозировал XRP по 10 долларов, но посчитали и получилось, что для этого туда надо занести больше денег, чем сейчас во всех альтах. Так что фантазировать можно как угодно, но монеты с большой капитализацией вряд ли дадут десятки иксов. Но 2-3 вполне реально, а более мелкие - 5-10.Да, я помню, как Вэйвс за 50 долларов улетал, а потом камнем вниз. Жалею, что все не продал тогда. Крипторынок сейчас на 95% чистая манипуляция, это факт, надеемся на то, что манипулятор тоже хочет заработать )