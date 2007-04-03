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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 чер, 2023 18:41
ishvara написав:
У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?
Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.
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Кучинелли
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:14
так лайт еще некуда не улетел, какие мысли по нему?
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alexanderbukin93
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Додано: Вів 27 чер, 2023 23:02
Кучинелли написав: ishvara написав:
У кого-то есть предположения, докуда ВСН долетит? Есть какие-то уровни, ориентиры?
Видел расчёт на рост до 0,013 к битку.К доллару нужно будет считать по текущим.Но опять же, гарантий нет.Фундаментально проект уже никого не интересует.Могут потянуть за лайткоином всю старую группу.Т е нужно так понимать, что вопрос стоит - где выйти с минимальными потерями.
Неплохой расчет, при битке 40к будет около 500 долл. Почему бы и нет, почти полпути уже прошли. До 300 вполне реально во всяком случае.
Мне тоже кажется, что следующим может быть лайткоин, честно говоря, думал, он полетит первым. Должен выстрелить. И насчет старой группы тоже согласен.
Если СЕК опять чего-нибудь не отчебучит...
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ishvara
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Додано: Сер 28 чер, 2023 06:29
alexanderbukin93
кто то малюет 100-500, а одного почитал там вообще 20-200т.
всё какабычна...
если бы не громкие заявы крупных игроков-инвесторов в крипту те же и всн и фтт и им подобные дальше лежали, колебались или падали, а та здесь только сча можно пробовать прилепить... Кучинелли
то же самое постил, пока пампят на новостях, а как воно буде дали х.з. вайвес и т.п. на выходные подкинули - чистые манипуляции...
сча солану укатывают и делистят, а найдётся инфо повод будет как с фтт. тот же зефир через какие перетрубации прошёл за 5лет...
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чик
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Додано: Сер 28 чер, 2023 07:55
чик написав:alexanderbukin93
кто то малюет 100-500, а одного почитал там вообще 20-200т.
всё какабычна...
если бы не громкие заявы крупных игроков-инвесторов в крипту те же и всн и фтт и им подобные дальше лежали, колебались или падали, а та здесь только сча можно пробовать прилепить... Кучинелли
то же самое постил, пока пампят на новостях, а как воно буде дали х.з. вайвес и т.п. на выходные подкинули - чистые манипуляции...
сча солану укатывают и делистят, а найдётся инфо повод будет как с фтт. тот же зефир через какие перетрубации прошёл за 5лет...
Я слышал космические прогнозы про разные монеты, но это сколько надо туда влить, чтобы так цену поднять? Кто-то прогнозировал XRP по 10 долларов, но посчитали и получилось, что для этого туда надо занести больше денег, чем сейчас во всех альтах. Так что фантазировать можно как угодно, но монеты с большой капитализацией вряд ли дадут десятки иксов. Но 2-3 вполне реально, а более мелкие - 5-10.
Да, я помню, как Вэйвс за 50 долларов улетал, а потом камнем вниз. Жалею, что все не продал тогда. Крипторынок сейчас на 95% чистая манипуляция, это факт, надеемся на то, что манипулятор тоже хочет заработать )
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ishvara
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Додано: Сер 28 чер, 2023 08:36
ishvara написав:
Кто-то прогнозировал XRP по 10 долларов
и па 20баксов и па 20т. и 0 - уже постил
пожуём... у мну он на продажу стоит от 0.63 и выше. тоже думаю старичьё по разному свои 2-5х сделают со времен, а основные ставки делаю на биток, как самый безопасный актив в крипте + чуток эфира, да и возможности сча нема следить за всей этой свистопляской. выставил лимитки в обе стороны и ждёмс...
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чик
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:14
ФТТ что творит...
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SAndriy1
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Додано: Сер 28 чер, 2023 17:06
SAndriy1 написав:
ФТТ что творит...
Верхняя зона до 1,6 была понятна.А вот дальше до 2-3 посмотрим.Я пока всё слил, если уйдёт выше, то без меня.Всех денег не заработаешь...
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 чер, 2023 08:12
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
ФТТ что творит...
Верхняя зона до 1,6 была понятна.А вот дальше до 2-3 посмотрим.Я пока всё слил, если уйдёт выше, то без меня.Всех денег не заработаешь...
Цена вышла ещё выше.Собственно - обычное явление, ММ вытрусил всех по очереди и тянет сколько покупают.Весь рынок красный а чудо монета силёная
Так делаются бабки.Риск - награда.Уже в сети масса предположений что выйдет на 8-20.Ну посмотрим...
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Додано: Чет 29 чер, 2023 09:40
Кучинелли написав: Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
ФТТ что творит...
Верхняя зона до 1,6 была понятна.А вот дальше до 2-3 посмотрим.Я пока всё слил, если уйдёт выше, то без меня.Всех денег не заработаешь...
Цена вышла ещё выше.Собственно - обычное явление, ММ вытрусил всех по очереди и тянет сколько покупают.Весь рынок красный а чудо монета силёная
Так делаются бабки.Риск - награда.Уже в сети масса предположений что выйдет на 8-20.Ну посмотрим...
20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!
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SAndriy1
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