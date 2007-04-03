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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3290329132923293
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!


Давай рассмотрим разные варианты.
1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.
2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.
3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.
4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.
ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:08

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!


Давай рассмотрим разные варианты.
1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.
2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.
3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.
4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.
ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.

Спасибо за детальный разбор! В супер позитив не верится!
В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))
SAndriy1
 
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